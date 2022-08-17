Галина Золина покинула пост директора лицея в Усть-Лабинске, созданного при поддержке фонда Дерипаски

Напомним, в апреле в Усть-Лабинске открыли Первый Университетский Лицей имени Н.И. Лобачевского. Его построили при поддержке фонда Олега Дерипаски «Вольное дело».

Руководителем учреждения стала бывшая вице-губернатор Кубани Галина Золина. Отметим, ранее она возглавляла Тимирязевскую академию и покинула пост в 2018 году. Позже стало известно, что будучи ректором, она незаконно перечислила себе премии в сумме 1,4 млн рублей.

17 августа информированный источник сообщил редакции Юга.ру, что Золину уволили с поста директора лицея. По данным издания «Коммерсантъ-Кубань», решение уволить Золину приняли при участии Дерипаски. Также против нее выступили преподаватели МГУ, которых приглашали на работу в лицей.