Поезда из Краснодара и Анапы в Крым будут доезжать только до станции «Владиславовка»

После ЧП в Джанкойском районе Крыма руководство республики решило не пускать поезда дальше станции «Владиславовка». После неё пассажиров будут развозить на автобусах

16 августа рано утром в Джанкойском районе Крыма, по данным Министерства обороны, произошло возгорание на площадке временного хранения боеприпасов. На видео из соцсетей видно пламя высотой с многоэтажный дом и слышны хлопки. Эвакуированы жители ближайших сёл. Минобороны России назвало взрывы на складе боеприпасов диверсией.

Позже руководство республики сообщило, что после происшествия повреждены железнодорожные пути. Их восстановили в течение нескольких часов. Однако в связи с обеспечением безопасности глава Крыма решил ограничить движение поездов по территории республики.