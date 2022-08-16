Поезда из Краснодара и Анапы в Крым будут доезжать только до станции «Владиславовка»
После ЧП в Джанкойском районе Крыма руководство республики решило не пускать поезда дальше станции «Владиславовка». После неё пассажиров будут развозить на автобусах
16 августа рано утром в Джанкойском районе Крыма, по данным Министерства обороны, произошло возгорание на площадке временного хранения боеприпасов. На видео из соцсетей видно пламя высотой с многоэтажный дом и слышны хлопки. Эвакуированы жители ближайших сёл. Минобороны России назвало взрывы на складе боеприпасов диверсией.
Позже руководство республики сообщило, что после происшествия повреждены железнодорожные пути. Их восстановили в течение нескольких часов. Однако в связи с обеспечением безопасности глава Крыма решил ограничить движение поездов по территории республики.
В Симферополь из Краснодарского края каждый день ходят прямые поезда из Анапы, также проходящие составы из Адлера и Астрахани через Краснодар.
16 августа Росавиация продлила режим ограничения полетов в аэропорты юга страны, в том числе в Краснодаре, Анапе, Геленджике и Симферополе. Аэропорты не работают уже почти полгода. Сейчас добраться до городов и курортов Крыма можно только на поездах и автобуссах. Ранее РЖД рассказывало, что увеличило количество поездов в Крым и Краснодарский край.