Поезда из Краснодара и Анапы в Крым будут доезжать только до станции «Владиславовка»

Краснодарский край, Крым

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  • Железнодорожный вокзал Краснодар-1 © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Железнодорожный вокзал Краснодар-1 © Фото Елены Синеок, Юга.ру

После ЧП в Джанкойском районе Крыма руководство республики решило не пускать поезда дальше станции «Владиславовка». После неё пассажиров будут развозить на автобусах

16 августа рано утром в Джанкойском районе Крыма, по данным Министерства обороны, произошло возгорание на площадке временного хранения боеприпасов. На видео из соцсетей видно пламя высотой с многоэтажный дом и слышны хлопки. Эвакуированы жители ближайших сёл. Минобороны России назвало взрывы на складе боеприпасов диверсией.

Позже руководство республики сообщило, что после происшествия повреждены железнодорожные пути. Их восстановили в течение нескольких часов. Однако в связи с обеспечением безопасности глава Крыма решил ограничить движение поездов по территории республики.

  • © Скриншот https://yandex.ru/maps/
    © Скриншот https://yandex.ru/maps/

В Симферополь из Краснодарского края каждый день ходят прямые поезда из Анапы, также проходящие составы из Адлера и Астрахани через Краснодар.

16 августа Росавиация продлила режим ограничения полетов в аэропорты юга страны, в том числе в Краснодаре, Анапе, Геленджике и Симферополе. Аэропорты не работают уже почти полгода. Сейчас добраться до городов и курортов Крыма можно только на поездах и автобуссах. Ранее РЖД рассказывало, что увеличило количество поездов в Крым и Краснодарский край.

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