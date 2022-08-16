В Анапе синоптики обещают грозы и сильный ветер. На курорте запретили купаться в море

Краснодарский край

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  • Пляж в Анапе © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Пляж в Анапе © Фото Елены Синеок, Юга.ру

16 августа мэрия Анапы опубликовала предупреждение о непогоде на курорте, туристам запрещено купаться в море. Однако на городских пляжах большое количество людей

16 августа администрация Анапы опубликовала предупреждение о грозовом фронте на курорте. На пляжах города сейчас официально запрещено купаться. 

«Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает жителей и гостей курорта: будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности, не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье! Руководителям предприятий и организаций необходимо принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций», — написала пресс-служба Анапы.

В пабликах Анапы появились фото и видео с пляжей. У моря сейчас отдыхает большое количество людей. В Анапе сегодня жарко, температура воздуха 30-34 °C. На пляжах Джемете детей заводят купаться в море в спасательных жилетах.    

15 августа в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. Краснодарский гидрометцентр прогнозирует в регионе ливни, усиление ветра и смерчи в Чёрном море в районе Анапы, Новороссийска, Геленджика и Лазаревского района Сочи.

В Анапе не первый раз этим летом запрещают купаться. На прошлой неделе в городе был запрет на купание в море с плавсредствами. Однако многие отправлялись плавать в Чёрное море на сапбордах. В районе Большого Утриша двоих людей на сапборде унесло в открытое море. Парня смогли спасти, девушка утонула.  

Анапа Курорты и туризм Пляжи Погода Черное море Штормовые предупреждения

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