В Анапе синоптики обещают грозы и сильный ветер. На курорте запретили купаться в море
16 августа мэрия Анапы опубликовала предупреждение о непогоде на курорте, туристам запрещено купаться в море. Однако на городских пляжах большое количество людей
16 августа администрация Анапы опубликовала предупреждение о грозовом фронте на курорте. На пляжах города сейчас официально запрещено купаться.
«Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает жителей и гостей курорта: будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности, не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье! Руководителям предприятий и организаций необходимо принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций», — написала пресс-служба Анапы.
В пабликах Анапы появились фото и видео с пляжей. У моря сейчас отдыхает большое количество людей. В Анапе сегодня жарко, температура воздуха 30-34 °C. На пляжах Джемете детей заводят купаться в море в спасательных жилетах.
15 августа в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. Краснодарский гидрометцентр прогнозирует в регионе ливни, усиление ветра и смерчи в Чёрном море в районе Анапы, Новороссийска, Геленджика и Лазаревского района Сочи.
В Анапе не первый раз этим летом запрещают купаться. На прошлой неделе в городе был запрет на купание в море с плавсредствами. Однако многие отправлялись плавать в Чёрное море на сапбордах. В районе Большого Утриша двоих людей на сапборде унесло в открытое море. Парня смогли спасти, девушка утонула.