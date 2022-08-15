Неделя в Краснодарском крае начнётся с дождей

Синоптики гидрометцентра России прогнозируют в Краснодарском крае 15-16 августа переменную облачность и кратковременный дождь с грозами

Температура поднимется с 19 °C ночью до 31 °C к середине дня. Ветер юго-западный 5-10 м/с с порывами утром и днём 12-14 м/с. В горах ночью 15-20 °C, днём 25-30 °C. На Черноморском побережье днём 29-34 °C.

В кубанской столице с понедельника по среду средняя температура воздуха ночью 20 °C, днём — 31-35 °C. 15 августа ветер северо-восточный 1-2 м/с, 16-17 августа западный м/с.

Температура воды в Чёрном море в Анапе, Новороссийске, Туапсе и Геленджике 26 °C, в Сочи — 27 °C.