Неделя в Краснодарском крае начнётся с дождей
Синоптики гидрометцентра России прогнозируют в Краснодарском крае 15-16 августа переменную облачность и кратковременный дождь с грозами
Температура поднимется с 19 °C ночью до 31 °C к середине дня. Ветер юго-западный 5-10 м/с с порывами утром и днём 12-14 м/с. В горах ночью 15-20 °C, днём 25-30 °C. На Черноморском побережье днём 29-34 °C.
В кубанской столице с понедельника по среду средняя температура воздуха ночью 20 °C, днём — 31-35 °C. 15 августа ветер северо-восточный 1-2 м/с, 16-17 августа западный м/с.
Температура воды в Чёрном море в Анапе, Новороссийске, Туапсе и Геленджике 26 °C, в Сочи — 27 °C.
19 августа, 18:40План по пропаганде, запрещённые иностранные фильмы и суды в кинозалах
Рассказываем истории кинотеатров Краснодара: от «России» до «Славы»
18 августа, 17:10«В Анапе любой армянин скажет, что эту лестницу построил его брат или дядя»
Летаем над «800 ступенями» — самой длинной лестницей юга России
16 августа, 14:40Сотни светофоров и более тысячи камер видеонаблюдения
Кто в Краснодаре следит за дорогами