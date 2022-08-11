В Анапе в открытое море унесло туристов на сапборде

9 августа в районе заповедника «Утриш» в 6 километрах от берега нашли сапборд. Позже в море обнаружили парня и девушку

9 августа в 15:48 госинспектору заповедника «Утриш» поступила информация о том, что в море терпят бедствие два человека. На их поиски направили два судна.

В 16:22 в 5-6 км от берега обнаружили сапборд. Примерно в это же время в море нашли парня и девушку без спасательных средств. Девушка при этом не подавал признаков жизни. Пару сразу же вытащили из моря и доставили на берег.

Инспектор заповедника вызвал бригаду скорой помощи. Медики осмотрели пострадавших. У парня было сильное переохлаждение и усталость. Врачи зафиксировали смерть 23-летней девушки.

В СУ СК по Краснодарскому краю сообщили, что выясняют все детали трагедии. Следователи начали проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По их данным, смерть девушки наступила от асфиксии при утоплении.

Несмотря на сильный ветер и официальный запрет купаться в море на плавсредствах, молодые люди решили поплавать на доске. Примерно в 500 метрах от берега их стало уносить в открытое море.

После этого случая в официальном телеграм-канале заповедника «Утриш» попросили всех, кто выходит в открытое море на плавсредствах, прислушиваться к прогнозам и советам по поводу обстановки в Чёрном море.

«Казалось бы, фраза о том, что море не прощает ошибок уже настолько избита, а мы по-прежнему продолжаем их совершать. Рискуем своей жизнью и жизнью своих близких ради кратковременного удовольствия, дозы адреналина и импульсивного желания «Хочу»», — написали в телеграм-канале заповедника.

Недавно Юга.ру уже рассказывали о подобном случае. 30 июля госинспектор заповедника «Утриш» Виталий Куклин спас пару, которую унесло в море на сапборде.