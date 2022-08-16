В Краснодарском крае появилась первая быстрая зарядная станция для электрокаров

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Геленджике открыли быструю зарядную станцию для электромобилей

На улице Ленина в Геленджике открыли первую быструю зарядную станцию для электромобилей. Ее установила компания «НЭСК». На зарядку автомобиля нужно всего 30-40 минут, рассказали в пресс-службе администрации Кубани.

Вице-губернатор Александр Трембицкий сказал, что в 2022 году планируют построить 85 таких заправок:

«Краснодарский край входит в число пилотных регионов, где в этом году реализуют первый этап концепции развития электрозарядной инфраструктуры. Инвесторы активно заходят в эту сферу, помогая нам создавать подобные объекты и популяризировать экологичный транспорт».

В Геленджике планируют установить шесть таких станций, еще 49 появятся в Краснодаре, Анапе, Новороссийске и Туапсе. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в схему размещения зарядных станций для электромобилей входит 29 адресов. Они расположатся около муниципальных парковок и на магистральных улицах. Отметим, первая зарядная станция для электромобилей в Адыгее открылась в 2019 году возле ТРЦ «МЕГА Адыгея-Кубань».

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