Зарядная станция для электрокаров открылась возле ТРЦ «МЕГА Адыгея-Кубань»

Адыгея, Краснодарский край

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В Адыгее в июне начала работать первая в республике зарядная станция для электромобилей, построенная компанией EV-Time по заказу ТРЦ «МЕГА Адыгея-Кубань»

Зарядная станция состоит из 12 столбиков по два порта 3,7 кВт, она рассчитана на 24 парковочных места. Подключение происходит по порту Type2, рассказали порталу Юга.ру в EV-Time.

«Пусконаладочные работы были завершены 31 мая, в настоящее время станция полностью готова к эксплуатации. Она подходит для медленной зарядки электромобилей, в частности Nissan LEAF. При максимальной разреженности батареи ее зарядка занимает около полутора часов», — уточнили в EV-Time.

Сегодня в России зарегистрировано около 2,8 тыс. электромобилей без учета гибридный моделей.

Как писали Юга.ру, в июле 2017 года на Театральной площади Краснодара открылась первая в краевом центре зарядная станция для электрокаров. По итогам 2017 года Кубань вошла в топ регионов России по количеству электрокаров.

В мае 2018 года сообщалось, что на Черноморском побережье Краснодарского края к сентябрю оборудуют 100 электрозаправочных станций.

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