В мэрии Краснодара рассказали, где в городе разместят новые зарядки для электромобилей

В Краснодаре зарядные станции для электромобилей разместят по 29 адресам

В Краснодаре утвердили схему размещения зарядных электростанций для автомобилей. В нее включили 29 адресов, сообщили в телеграм-канале мэра города Андрея Алексеенко.

Новые станции разместят возле муниципальных парковок, где есть необходимые электрические мощности — от 150 кВт и выше. На некоторых магистральных улицах будет сразу по несколько зарядок — восемь на Ставропольской, по две на Красноармейской и Красных Партизан.

Установкой зарядных станций займутся инвесторы. В их числе АО «НЭСК». Вот, где будут располагаться станции: