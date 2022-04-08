В мэрии Краснодара рассказали, где в городе разместят новые зарядки для электромобилей
В Краснодаре зарядные станции для электромобилей разместят по 29 адресам
В Краснодаре утвердили схему размещения зарядных электростанций для автомобилей. В нее включили 29 адресов, сообщили в телеграм-канале мэра города Андрея Алексеенко.
Новые станции разместят возле муниципальных парковок, где есть необходимые электрические мощности — от 150 кВт и выше. На некоторых магистральных улицах будет сразу по несколько зарядок — восемь на Ставропольской, по две на Красноармейской и Красных Партизан.
Установкой зарядных станций займутся инвесторы. В их числе АО «НЭСК». Вот, где будут располагаться станции:
- Проспект Чекистов (районе дома 17В);
- Красных Партизан, 6/20 и 6/2;
- Тюляева, 11;
- Атарбекова, 40;
- Красноармейская, 2 (со стороны ул. Постовой) и 45;
- Кубанская Набережная, 2;
- 40-летия Победы, 14, 32 и 75 (со стороны ул. 1-го Мая);
- Красная, 124/Б, 155 и 180Б;
- Ставропольская, 80, 185, 197, 159, 184, 222, 246, 336
- Северная, 405;
- Мира, 37;
- Зиповская, 11;
- Одесская, 35;
- Каляева, 261А;
- Гимназическая, 36/2;
- Кожевенная, 18.
Пять из этих установок работают с 2018 года. Это станции на Атарбекова, Кубанской Набережной, Красноармейской, 1-го Мая и Постовой. Еще три находятся на Театральной площади, перекрестке Кутузова/Северной и около ТЦ «OZ МОЛЛ».
Как писали Юга.ру, первая зарядная станция для электромобилей в Адыгее открылась в 2019 году возле ТРЦ «МЕГА Адыгея-Кубань». Это 12 столбиков по два порта 3,7 кВт, рассчитанных на 24 парковочных мест