В мэрии Краснодара рассказали, где в городе разместят новые зарядки для электромобилей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре зарядные станции для электромобилей разместят по 29 адресам

В Краснодаре утвердили схему размещения зарядных электростанций для автомобилей. В нее включили 29 адресов, сообщили в телеграм-канале мэра города Андрея Алексеенко.

Новые станции разместят возле муниципальных парковок, где есть необходимые электрические мощности — от 150 кВт и выше. На некоторых магистральных улицах будет сразу по несколько зарядок — восемь на Ставропольской, по две на Красноармейской и Красных Партизан. 

Установкой зарядных станций займутся инвесторы. В их числе АО «НЭСК». Вот, где будут располагаться станции:

  • Проспект Чекистов (районе дома 17В);
  • Красных Партизан, 6/20 и 6/2;
  • Тюляева, 11;
  • Атарбекова, 40;
  • Красноармейская, 2 (со стороны ул. Постовой) и 45;
  • Кубанская Набережная, 2;
  • 40-летия Победы, 14, 32 и 75 (со стороны ул. 1-го Мая);
  • Красная, 124/Б, 155 и 180Б;
  • Ставропольская, 80, 185, 197, 159, 184, 222, 246, 336
  • Северная, 405;
  • Мира, 37;
  • Зиповская, 11;
  • Одесская, 35;
  • Каляева, 261А;
  • Гимназическая, 36/2;
  • Кожевенная, 18.
  • © Скриншот «Яндекс.Карт»
    © Скриншот «Яндекс.Карт»

Пять из этих установок работают с 2018 года. Это станции на Атарбекова, Кубанской Набережной, Красноармейской, 1-го Мая и Постовой. Еще три находятся на Театральной площади, перекрестке Кутузова/Северной и около ТЦ «OZ МОЛЛ».

Как писали Юга.ру, первая зарядная станция для электромобилей в Адыгее открылась в 2019 году возле ТРЦ «МЕГА Адыгея-Кубань». Это 12 столбиков по два порта 3,7 кВт, рассчитанных на 24 парковочных мест

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