В Краснодаре состоится премьера оперы Чайковского «Иоланта»

Особенность спектакля в том, что режиссёр Андрей Сергеев выступит также и художником-постановщиком. Дирижировать оркестром будет заслуженный артист России Антон Гришанин.

«Иоланта» — последняя опера Петра Чайковского. Либретто написал младший брат именитого композитора Модест Чайковский по драме Генрика Герца «Дочь короля Рене». Действие происходит в XV веке в Южной Франции, где живёт слепая девушка. Однако по настоянию её отца все вокруг скрывают от неё этот недуг. Не знает о слепоте и жених Иоланты, рыцарь Роберт. Однажды в саду спящую девушку видит друг Роберта Водемон, который влюбляется в неё.

Начало в 17:00. Стоимость билетов от 500 до 2 тыс. рублей. Возрастное ограничение 6+.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском академическом театре драмы в новом сезоне покажут несколько премьер. Одна из них — спектакль по мотивам «12 стульев» Ильфа и Петрова, который поставит Георгий Цнобиладзе.

А в Музыкальном театре 2-9 октября пройдёт фестиваль оперетты, посвящённый 140-летию со дня рождения композитора Имре Кальмана. В программе постановки «Сильва», «Герцогиня из Чикаго», «О, Баядера!» и «Мистер Икс».