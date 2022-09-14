В Краснодаре пройдёт фестиваль оперетты

Краснодарский край

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  • Музыкальный театр ТО «Премьера» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Музыкальный театр ТО «Премьера» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В краснодарском Музыкальном театре ТО «Премьера» 2-9 октября пройдёт фестиваль оперетты, посвящённый 140-летию со дня рождения композитора Имре Кальмана

2 октября можно будет посмотреть постановку «Сильва» режиссёра Сусанны Цирюк. Произведение венгерского композитора о торжестве любви над сословными предрассудками, ставшее классикой жанра, представит Белорусский государственный академический музыкальный театр.

3 октября белорусские артисты покажут спектакль «Герцогиня из Чикаго», премьера которого состоится в Минске 23-24 сентября. Действие происходит в начале XX века, когда зародившаяся в Америке джазовая лихорадка постепенно охватывает весь мир. В основе сюжета лежит противостояние между вальсом и чарльстоном.

5 октября фестиваль продолжит спектакль краснодарской труппы «О, Баядера!» в постановке заслуженного деятеля искусств Кубани Александра Мацко. Это история любви индийского принца Раджами и примы Парижского варьете Одетты Даримонд. Завершит программу 8 и 9 октября постановка «Мистер Икс» о таинственном цирковом артисте, появление которого обсуждает всё высшее общество Санкт-Петербурга.

Также поклонников оперетты в рамках фестиваля ждут творческие встречи с артистами, тематическая фотовыставка и лекторий. Билеты на спектакли в продаже.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском театре драмы имени Горького 15-18 сентября пройдут премьерные показы макротрагикомедии «Космос» по одноименной пьесе Алексея Житковского в постановке Арсения Фогелева.

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