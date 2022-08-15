В Краснодарском крае пройдет фестиваль сала. На нём можно выиграть конкурс на лучший костюм поросёнка

Блюдом бесплатно будут угощать всех посетителей этно-станицы. Также на подворьях пройдут гуляния с мастер-классами по засолке сала, розыгрышами призов, выступлениями народных вокальных и танцевальных ансамблей. Традиционно будут работать ремесленные мастерские. Можно будет поучаствовать в конкурсе на лучший костюм поросёнка.

Также состоится дегустация сала, приготовленного разными способами посола и копчения. Ещё для гостей сварят 1 тыс. литров «Кубанского кваска» — красного супа на свинине.

Этно-станица «Атамань» находится в станице Тамань Темрюкского района по адресу улица Лебедева, 102. Стоимость билетов — 550 рублей взрослый и 300 рублей детский.

13 августа в этно-комплексе прошёл фестиваль «Казачьи спасы», на котором гости съели 200 кг пирогов из яблок и выпили 800 литров узвара.

Как писали Юга.ру, ранее в «Атамани» сварили тонну борща и супа-лапши, а также приготовили 20 тыс. вареников с картофелем и луком.