В Краснодарском крае пройдет фестиваль сала. На нём можно выиграть конкурс на лучший костюм поросёнка

Краснодарский край

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  • Сало © Фото jcomp с сайта ru.freepik.com
    Сало © Фото jcomp с сайта ru.freepik.com

В комплексе «Атамань» Темрюкского района 20 августа пройдёт краевой фестиваль «Гарнэ сальцэ»

Блюдом бесплатно будут угощать всех посетителей этно-станицы. Также на подворьях пройдут гуляния с мастер-классами по засолке сала, розыгрышами призов, выступлениями народных вокальных и танцевальных ансамблей. Традиционно будут работать ремесленные мастерские. Можно будет поучаствовать в конкурсе на лучший костюм поросёнка.

Также состоится дегустация сала, приготовленного разными способами посола и копчения. Ещё для гостей сварят 1 тыс. литров «Кубанского кваска» — красного супа на свинине.

Этно-станица «Атамань» находится в станице Тамань Темрюкского района по адресу улица Лебедева, 102. Стоимость билетов — 550 рублей взрослый и 300 рублей детский.

13 августа в этно-комплексе прошёл фестиваль «Казачьи спасы», на котором гости съели 200 кг пирогов из яблок и выпили 800 литров узвара.

Как писали Юга.ру, ранее в «Атамани» сварили тонну борща и супа-лапши, а также приготовили 20 тыс. вареников с картофелем и луком. 

Афиша Еда Продукты питания Тамань Фестивали

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