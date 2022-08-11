Частные дома в Сочи подорожали на 20 млн рублей за два года
Риэлторы оценили динамику ценообразования на частные дома в Сочи в 2020-2022 годах
Эксперты компании «Оникс-недвижимость», одного из брокеров на рынке недвижимости Сочи, изучили цены на жилье на курорте. В конце июля 2022-го частный дом в Сочи стоит в среднем 43,9 млн рублей. С начала года средняя цена выросла на 23,6% (8,38 млн рублей).
С июля 2021 года по июль 2022 года средняя стоимость частного дома, продающегося в Сочи, выросла на 7,13% или на 2,92 млн рублей. Аналитики «Оникс-недвижимость» пояснили, что во втором полугодии 2021-го средние цены на дома заметно снизились — на 12,38% (5,07 млн рублей).
За два года — с июня 2020 по июль 2022 года — средняя стоимость домов в Сочи выросла на 84,25%. В абсолютных значениях дома в Сочи подорожали за указанный период на 20,07 млн рублей.
Сейчас самый дорогой дом в Сочи оценивается в 1,8 млрд рублей. Его площадь 830 кв. метров и занимает участок в 31 сотку. Он находится в Хостинском районе Сочи.
Как сообщали Юга.ру, этим летом самый дорогой пентхаус в Сочи стоит 1,5 млрд рублей. Риэлторы говорят о дефиците такого жилья.