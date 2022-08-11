Частные дома в Сочи подорожали на 20 млн рублей за два года

Эксперты компании «Оникс-недвижимость», одного из брокеров на рынке недвижимости Сочи, изучили цены на жилье на курорте. В конце июля 2022-го частный дом в Сочи стоит в среднем 43,9 млн рублей. С начала года средняя цена выросла на 23,6% (8,38 млн рублей).

С июля 2021 года по июль 2022 года средняя стоимость частного дома, продающегося в Сочи, выросла на 7,13% или на 2,92 млн рублей. Аналитики «Оникс-недвижимость» пояснили, что во втором полугодии 2021-го средние цены на дома заметно снизились — на 12,38% (5,07 млн рублей).