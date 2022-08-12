«Агрокомплекс» начал выпускать молоко и кефир в упаковке объёмом 1,4 литра

«Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачёва установил новое фасовочное оборудование и начал выпуск семейного формата молока и кефира в канистре

В связи с расширением географии поставок в федеральные сети и ростом в летний сезон динамики спроса на молочную продукцию на 20% компания решила разивавать потенциал молокозавода по видам фасовки. Маркетинговые исследования определили тенденцию растущего спроса на «семейный» формат — фасовку ёмкостью 1,4 литра.

«Агрокомплекс» инвестировал 20 млн рублей в приобретение линии фасовки в канистру. Потенциальная мощность розлива — до 15 тыс. упаковок дополнительной фасовки молока и кефира бренда «Агрокомплекс Выселковский» к текущей производительности завода в сутки.

Уже на начало июня на предприятии отметили всплеск отгрузки молочной продукции на 40% к уровню прошлого года. В сутки завод производит в среднем 287 тонн, максимальный объём единовременной отгрузки — 370 тонн.

В этом году производитель ожидает обновления рекордных показателей объема производства. В целом за летний сезон компания прогнозирует выработку готовой продукции на уровне 27,7 тыс. тонн. Покупатели выбирают молочную продукцию «Агрокомплекса» за натуральность, качество и свежесть: коровье молоко проходит строгий контроль качества и каждое утро поступает на переработку из собственных хозяйств холдинга, чтобы в кратчайшие сроки потребитель мог купить продукт в магазинах.

Следующим этапом роста объёмов прозводства станет запуск второй высокопроизводительной линии розлива в ПЭТ бутылку для расширения вариантов формата фасовки йогуртно-десертной группы. Сейчас проект в стадии реализации, ввод в эксплуатацию запланирован на август текущего года.