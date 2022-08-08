В Анапе запретили плавать в море на катамаранах. Туристы стали выходить в море на сапбордах

Краснодарский край

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  • © Фото aleksnt, freepik.com
    © Фото aleksnt, freepik.com

Из-за непогоды в Анапе 8 августа туристов и местных жителей попросили не плавать в море на катамаранах и надувных матрасах

В Анапе 8 августа из-за сильного ветра запретили плавать в море на катамаранах и надувных плавательных средствах. Запрет ввели 7 августа и продлили до конца суток 8 августа, сообщили Юга.ру в пресс-службе мэрии города.

По данным Краснодарского гидрометцентра, море у берегов Анапы прогрелось до 25 °C, но на курорте дует сильный ветер до 12-14 м/с. Временами порывы могут достигать 15-20 м/с. Но не все прислушались к ограничениям на плавание и кто-то все равно решил выйти в море.

Как писали Юга.ру, около недели назад в Анапе туристов на сапборде унесло в море сильным ветром. Их спас инспектор заповедника «Утриш». Мужчина и женщина были измучены и еле держались на доске.

Анапа Погода

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