В Анапе запретили плавать в море на катамаранах. Туристы стали выходить в море на сапбордах

Из-за непогоды в Анапе 8 августа туристов и местных жителей попросили не плавать в море на катамаранах и надувных матрасах

В Анапе 8 августа из-за сильного ветра запретили плавать в море на катамаранах и надувных плавательных средствах. Запрет ввели 7 августа и продлили до конца суток 8 августа, сообщили Юга.ру в пресс-службе мэрии города.

По данным Краснодарского гидрометцентра, море у берегов Анапы прогрелось до 25 °C, но на курорте дует сильный ветер до 12-14 м/с. Временами порывы могут достигать 15-20 м/с. Но не все прислушались к ограничениям на плавание и кто-то все равно решил выйти в море.