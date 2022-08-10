Краснодарские пользователи «Мегафона» провели на сайте IKEA 12 суток

Напомним, 5 июля в России стартовала онлайн-распродажа в магазине IKEA. С первого дня покупатели столкнулись с трудностями — сайт магазина перестал полноценно работать, товары не добавлялись в корзину, а пользователи не могли зайти в личные кабинеты. Затем компания предложила заполнять специальную форму, а после этого на главной странице сайта заработала онлайн очередь.

В пресс-службе мобильного оператора «Мегафон» рассказали, что за все время распродажи краснодарские абоненты провели на сайте IKEA более 12 суток. Пиковые значения по трафику пришлись на 5 июля. Но тогда время на сайте было минимальным из-за технических проблем.

Максимальное время, которое покупатели провели на сайте, пришлось на 12-13 июля. В эти дни заработала электронная очередь. Сейчас абоненты заходят на сайт значительно реже. Среднесуточный трафик в августе в 6,5 раз меньше, чем в первую неделю распродажи.

Напомним, IKEA объявила, что завершит распродажу в России 15 августа в 20:00. После этого магазин будет работать только на выдачу ранее оформленных товаров и возврат. Теперь офлайн распродажа стартовала в магазине H&M. В Краснодаре сеть временно открылась в ТЦ «Красная Площадь».