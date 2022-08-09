Главгосэкспертиза одобрила проект развития инфраструктуры нового аэропорта Краснодара

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проектно-сметную документацию по развитию инфраструктуры аэропорта

Напомним, в 2018 году стало известно, что в Краснодаре хотят построить мультимодальный транспортный узел. Он объединит железнодорожный, городской, авто- и авиатранспорт. Ключевой деталью проекта станет новый аэропорт.

Его построят в 3 км от нынешнего, ближе к существующей взлетно-посадочной полосе. Площадь терминала составит 83 тыс. кв. метров. Территория перспективного развития вокруг аэропорта составит более 2,5 тыс. га. Планируется, что рядом с терминалом будет гостиница на 150 номеров и паркинг более чем на 2 тыс. мест.

В конце апреля «Аэродинамика» получила положительное заключение Главгосэкспертизы и предварительное подтверждение от федеральных ведомств о финансировании около 10 млрд руб. В июне разрешение на строительство выдала Росавиация. После этого компания начала искать подрядчика. Начать строительство планируют в сентябре, а сдать в эксплуатацию терминал хотят в 2024 году.

В пресс-службе Главгосэкспертизы РФ 9 августа сообщили, что одобрили проектно-сметную документацию по развитию инфраструктуры аэропорта.  В ведомстве отметили, что новый терминал должен составить конкуренцию аэропортам Восточной Европы и Азии. 

Эксперты отметили, что удачным стало решение построить пассажирский перрон на 28 мест стоянки для самолетов, 8 из которых оборудуют телескопическими трапами. Это позволит увеличить пропускную способность перрона  и свести к минимуму задержки вылетов.

Также предусмотрено строительство пункта сбора противообледенительной жидкости, изолированной стоянки самолетов с санитарно-карантинным пунктом и стоянки для воздушных судов литерных рейсов.

Кроме того, планируется построить ограждение аэродрома, реконструировать рулежные дорожки, систему доочистки поверхностных стоков и установить новое светосигнальное оборудование.  Работы запланировали на 2023-2025 годы. 

Как писали Юга.ру, «Аэродинамика» планирует реконструировать анапский аэропорт. На эти цели выделят 2,2 млрд рублей из федерального бюджета. На проектно-изыскательные работы предусмотрено около 40 млн рублей.

Аэропорты Краснодар Краснодарская агломерация Строительство

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