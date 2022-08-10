В школе № 80 Краснодара некоторые классы в плесени. Родители написали жалобы в прокуратуру и Минздрав

В краснодарской школе № 80 во время ремонта кровли затопило кабинеты. Родители пожаловались в различные ведомства на плесень в классах, а сборщица подписей сообщила об угрозах от представителей школы

Читатель Юга.ру сообщил редакции, что «в школе № 80 произошло ЧП, которое никак не освещается в региональных СМИ». Он выслал фотографии поврежденных стен и коллективных «жалоб родителей, на которые, к сожалению, пока не последовало никакой реакции, насколько известно родительскому комитету». Обращения с подписями 40 человек адресованы отделу образования Прикубанского округа, департамену образования Краснодара и краевым Минздраву и прокуратуре. Их копии есть в распоряжении редакции. Из жалоб следует, что 29 июля и 3 августа «родителям учащихся поступили обращения от преподавателей оплатить ремонт в классах, так как во время замены кровли в школе на Тургенева 195 был сильный ливень и затопило несколько кабинетов».

«Собравшись в классах, где обучаются наши дети, мы обнаружили, что на стенах, полах и потолке не просто смыло краску и местами штукатурку, но имеется огромное количество плесени и грибка», — заявили родители. Беспокоясь за здоровье детей, они попросили срочно отремонтировать классы, добавив, что «при определенных поражениях зданий плесенью их посещение запрещено, и в случае невозможности устранить последствия поражения, здание подлежит сносу». В подтверждение этих слов информант прислал редакции скриншоты интернет-страниц с новостями о подобных случаях в регионах России и в Финляндии.

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«Мы удивлены, что директор не собрал заинтересованных лиц и не сказал о ситуации, а сразу направил педагогов собирать средства, которые нам не жалко собрать, но по рекомендациям ВОЗ плесень требует комплексного подхода», — рассказал редакции отец одного из учащихся. Он добавил, что другие родители боялись обращаться в СМИ самостоятельно, а одна из сборщиц подписей рассказала ему о давлении: «У меня уже представители школы спрашивают, не боюсь ли я, что начнут на ребенка воздействовать. Рекомендуют начать другую школу для ребенка искать… настойчиво». По запросу редакции Юга.ру в пресс-службе администрации Краснодара дали ответ: «По информации департамента образования, в 2022 году в школе ведется капитальный ремонт кровли. Подрядная организация, выполняющая работы, уже начала ремонт помещений».