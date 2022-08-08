В поселке Российском в Краснодаре начали строить первый детский сад

Краснодарский край

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  • © Скриншот сайта мэрии Краснодара, krd.ru
    © Скриншот сайта мэрии Краснодара, krd.ru

В поселке Российском началось строительство детсада на 100 мест

Напомним, в июле в мэрии Краснодара рассказали, что начали поиск подрядчика для строительства детского сада в поселке Российском.  Его построят на улице Тверской, 8 рядом со школой. 

8 августа в пресс-службе мэрии сообщили, что начали строительство дошкольного учреждения. Оно будет рассчитано на 100 мест. Там разместят 6 групп для детей от 3 до 7 лет.

Общая площадь двухэтажного здания составит 2 тыс. кв. метров. На первом разместят пищевой и медицинские блоки. А на втором — актовый зал, кабинеты психолога и логопеда. Во дворе оборудуют 6 теневых навесов, навес для хранения игрушек и детские игровые площадки.

Отметим, по данным Федеральной службы государственной статистики численность населения поселка Российского составляет составляет 12 тыс. 433 человека. По данным компании «Аякс», количество населения составляет 35 тыс. человек. 

Как писал Юга.ру, в поселке Российском начали строительство школы, которую ждут 13 лет. Подрядчик должен сдать ее в эксплуатацию до конца 2023 года. Еще жители поселка жалуются на отсутствие дорог и подали в суд на чиновников. А в соседнем поселке домам не присвоили адреса и дали только номера на кадастровой карте. 

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