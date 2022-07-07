В Краснодаре в посёлке Российском построят детский сад, который обещали ещё в 2008 году

В Краснодаре разрешили построить детский сад в посёлке Российском, сообщает пресс-служба администрации города. Процедуру по выбору подрядчика для строительства дошкольного учреждения на ул. Тверской, 8 уже запустили. Рядом по ул. Тверской, 10 строят школы на 1500 мест. Её планируют достроить в 2023 году. Приступили к ремонту дороги.

«За счёт средств городского бюджета ремонтируем Тверскую и 2-ю Тверскую — фактически переходящая одна в другую дорога. Раньше это была настоящая полоса препятствий. Дорожники укладывают нижний слой и устанавливают бордюры. С учётом будущих соцобъектов сделаем новые остановки и подъездные карманы», — написал в своем телеграм-канале мэр Андрей Алексеенко после посещения посёлка.

В краснодарском посёлке Российский школу начали строить в декабре 2021 года. Местные жители ждут её уже больше 13 лет. Ранее Юга.ру писали, что в 2008 году мэр Краснодара Владимир Евланов заложил камень в основание будущей школы в районе улиц Комарова и Тверской. Тогда он пообещал, что в этом районе также появится детский сад.

В феврале 2022 года жители посёлка Российского подали в суд на чиновников из-за плохих дорог. Так они хотели заставить сотрудников мэрии их обслуживать. В апреле стало известно, что суд отклонил иск жителей.

В феврале этого года Юга.ру писали о том, как живут в соседнем коттеджном поселке Комарово, где вместо дорог — направления, а вместо адресов — цифры на кадастровой карте.