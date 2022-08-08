Риэлторы проанализировали динамику цен на пентхаусы в Сочи. Они не дешевеют, так как на курорте мало настоящих пентхаусов и на них высокий спрос

Агентство недвижимости «Городской риэлторский центр» заявило, что на рынке недвижимости Сочи продается около сотни пентхаусов. Средняя стоимость — 57,3 млн рублей. С декабря стоимость пентхаусов выросла на 32,37% (14,02 млн рублей). Сейчас самый дорогой пентхаус, продающийся в Сочи, оценивается в 1,5 млрд рублей. Его площадь — 1,5 тыс. кв. м., он находится в Хостинском районе курорта. «Пентхаус — штучный товар. Большинство заявленных пентхаусов, хотя собственники называют их так, не являются ими, поскольку не имеют террас, видовых характеристик и не соответствуют по другим параметрам. Обычно самостоятельные продавцы к такому типу жилья относят любой объект, находящийся на верхнем этаже, что не совсем правильно», — отметила гендиректор «Городского риэлторского центра» Юлия Усачёва.

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По ее словам, спрос на настоящие пентхаусы не сократился, и поэтому цены на такие штучные объекты держатся на своем уровне и не снижаются. «Снижение цен коснулось жилых помещений на верхних этажах небольших домов. Аудитория таких объектов сильно отличается от той, которая приобретает премиальное жилье на верхних этажах. Сегодня в Сочи наблюдается дефицит качественных и настоящих пентхаусов с хорошими террасами и видовыми характеристиками, но для покупателей среднего класса, то есть со стоимостью квадратного метра от 600 до 1 млн рублей», — добавила Усачёва.