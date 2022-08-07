В Краснодаре уволили водителя маршрутки, который замахнулся на пассажиров обрезком трубы

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре пассажиры пожаловались на водителя маршрута № 4, который отказался принять к оплате банковские карты. Его уволили

3 августа пассажиры маршрутного автобуса № 4 пожаловались на водителя, который требовал оплатить проезд только наличными или переводом на карту, а на просьбу дать банковский терминал грубо отказывал и даже угрожал металлической трубой.

«Водитель отказался нас везти и ударил несколько раз «монтировкой» по телефону и по руке», — рассказал один из пострадавших. Момент ударов на видео, которое сняли очевидцы, не попал.

На видео один из пассажиров спрашивает у водителя: «Ты неадекватный?», тот отвечает утвердительно. Маршрутчик настойчиво требует выйти из транспорта людей, которые не хотят оплачивать проезд предложенными способами.

Ситуацией заинтересовались общественники. 4 августа организация «Транспортная инициатива» опубликовала приказ перевозчика об увольнении водителя Сергея Землянова.

7 августа «Транспортная инициатива» проводит мониторинг общественного транспорта, в том числе — проверяет, чтобы краснодарские водители позволяли использовать легальную безналичную оплату проезда.

«Особенно «отличился» маршрут № 85. Водитель требовал перевести деньги, потом стал оскорблять пассажиров, которые хотели оплатить картами, и попытался их высадить. Увидев обычную транспортную карту, нашёл новый способ отказаться от приёма безнала: требовать именной документ на карту, которая именной не является. Даже звонок на горячую линию «Электронного билета Кубани» не угомонил водителя. Он заявил, что сходит с маршрута и едет домой. По маршруту водитель поехал только тогда, когда понял, что пассажиры не выйдут», — рассказали активисты о промежуточных итогах мониторинга. 

В городских пабликах пассажирам советуют снимать на видео случаи нарушения прав в общественном транспорте, чтобы виновных могли наказать. 

Как писали Юга.ру, в июне уволили краснодарского водителя автобуса, который кричал матом на пассажиров и оскорблял их. Ранее отстранили маршрутчика из-за жалобы на просмотр порно за рулём.

Напомним, недавно на одной из остановок Краснодара мужчина погиб в драке. 

Краснодар Маршрутки Общественный транспорт

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