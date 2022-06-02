В Краснодаре водитель автобуса кричал матом на пассажиров и оскорблял их. Мужчину уволили

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

В Краснодаре пассажиры автобуса №59 пожаловались в мэрию на водителя. Он оскорблял их и ругался матом

Конфликт с водителем автобуса №59 произошел 1 июня. Происходящее сняли на видео и выложили в телеграм-канал «Туподар Краснодар». 

По словам пассажиров, сначала водитель автобуса поругался со своим напарником, а потом начал кричать на пассажиров из-за того, что люди медленно заходят в салон. На видео слышно, как мужчина ругается матом и оскорбляет людей:

«Кого я обидел? Мать вашу за ногу, уроды *****. Че ты мне тыкаешь, *****. Мне насрать на все, я пенсионер. Я сейчас брошу к ****** матери, будете стоять, следующего автобуса ждать». 

Позже в Муниципальном центре управления Краснодара сообщили, что после беседы с руководителем компании перевозчика водителя отстранили от работы. Также начали служебное расследование, по результатам которого назначат дисциплинарное наказание.

Как писали Юга.ру, в феврале краснодарцы пожаловались на водителя автобуса №78, который смотрел за рулем порно. После публикации водителя уволили, а одному из руководителей автотранспортного предприятия объявили выговор. 

Краснодар Общественный транспорт

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