На Северном мосту в Краснодаре произошло сразу два ДТП

В субботу, 6 августа, на Северном мосту в Краснодаре почти одновременно случилось два ДТП

Около полудня в городских пабликах появились видео очевидцев ДТП на втором Северном мосту.

По данным пресс-службы УМВД России по Краснодару, 34-летний водитель Hyundai двигался по улице Филатова. При подъеме на второй мост со стороны улицы Школьной в сторону улицы Ялтинской при повороте направо не занял крайнее правое положение на проезжей части и столкнулся с автомобилем марки Lada, который двигался в попутном направлении. В результате Hyundai откинуло на третий автомобиль, тоже Lada, остановившийся на встречном направлении в заторе.

После второго столкновения Hyundai остановился в полосе встречного направления. В этом происшествии люди не пострадали.

По данным пресс-службы УМВД России по Краснодару, на виновника составили административный протокол по ст. 12.14 КоАП РФ («Нарушение правил маневрирования»).