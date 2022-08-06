На Северном мосту в Краснодаре произошло сразу два ДТП
В субботу, 6 августа, на Северном мосту в Краснодаре почти одновременно случилось два ДТП
Около полудня в городских пабликах появились видео очевидцев ДТП на втором Северном мосту.
По данным пресс-службы УМВД России по Краснодару, 34-летний водитель Hyundai двигался по улице Филатова. При подъеме на второй мост со стороны улицы Школьной в сторону улицы Ялтинской при повороте направо не занял крайнее правое положение на проезжей части и столкнулся с автомобилем марки Lada, который двигался в попутном направлении. В результате Hyundai откинуло на третий автомобиль, тоже Lada, остановившийся на встречном направлении в заторе.
После второго столкновения Hyundai остановился в полосе встречного направления. В этом происшествии люди не пострадали.
По данным пресс-службы УМВД России по Краснодару, на виновника составили административный протокол по ст. 12.14 КоАП РФ («Нарушение правил маневрирования»).
Второе ДТП на этом же мосту, о котором говорят очевидцы, пресс-служба УМВД не прокомментировала. На момент публикации все автомобили, попавшие в аварию, разъехались. По данным сервисов онлайн-карт проезд по мосту свободен. Загруженность дорог в Краснодаре и других городах края смотрите в разделе «Пробки».
В конце июля стало известно, что за первые полгода 2022 года Краснодарский край занял третье место в России по количеству ДТП по ОСАГО. Аналитики ВСК выяснили, что почти 10% происшествий пришлось на Москву, по 6% — на Московскую область и Краснодарский край, что соответствует объему автопарка.
Также третье место за этот период регион занял по количеству ДТП с участием электросамокатов. Отчет об этом опубликовал научный центр безопасности дорожного движения. Официально в Москве за полгода произошло 94 происшествия с самокатами, в Санкт-Петербурге 57, а в Краснодарском крае — 26. Однако в соцсетях сообщения о таких событиях появляются чуть ли не ежедневно, но большинство из них не регистрируются в правоохранительных органах по соглашению сторон, если нет пострадавших.