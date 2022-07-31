Краснодарский край занял третье место по числу ДТП по ОСАГО

По количеству ДТП Краснодарский край уступил Москве и Московской области

30 июля Страховой дом ВСК опубликовал исследование полисов ОСАГО. Аналитики выяснили, что за шесть месяцев 2022 года почти 10% происшествий пришлось на Москву, по 6% — на Московскую область и Краснодарский край. Топ-5 аварийных регионов замкнули Башкортостан (4%) и Ростовская область (3%). То есть в лидерах оказались регионы с самым большим автопарком в РФ. Составители статистики отметили положительную динамику: за рассмотренный период количество ДТП уменьшилось в 1,5 раза по сравнению с теми же месяцами 2021 года. При этом «похожий тренд отмечают и в ГИБДД — по данным ведомства аварийность за январь-май 2022 года снизилась на 8,2%», — заметил заместитель гендиректора по андеррайтингу Страхового Дома ВСК Антон Смулько.

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Сильнее всего число фиксируемых ДТП снизилось в республиках Северного Кавказа — в Дагестане (в 4,7 раз), в Ингушетии (в 3,8), в Чечне (в 3,4), в Северной Осетии (в 1,6), а также в Еврейской автономной области — в 2,8 раз. Чаще всего ДТП совершали граждане 1966-1984 годов рождения — 46% страховых случаев. На долю миллениалов (1985-2000) пришлось 28% аварий, бумеров (1944-1965) — 24%. В пресс-релизе компании особенно подчеркнули, что «доля женщин, ставших виновниками аварий, снизилась с 23% за полгода 2021 года до 16% за аналогичный период 2022-го». В ДТП чаще всего попадали Hyundai и KIA (по 7% от всех случаев). Второе место заняли Toyota (6%), третье — (5,7%).