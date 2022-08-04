Краснодарский край стал третьим в стране по числу ДТП с электросамокатами. Собрали истории из соцсетей
Научный центр безопасности дорожного движения опубликовал отчет о ДТП. Краснодарский край стал третьим в стране по количеству аварий с электросамокатами. Юга.ру собрали последние случаи из соцсетей
Кубань стала третьим регионом России по числу аварий при участии мобильного транспорта с электродвигателем (электросамокаты, сегвеи, гироскутеры, моноколеса) за 6 месяцев 2022 года. Об этом пишет издание «Коммерсантъ-Черноморье» со ссылкой на отчет Научного центра безопасности дорожного движения. Наибольшее количество аварий с электросамокатами в стране в этом году произошло:
- в Москве — 94,
- Санкт-Петербурге — 57,
- в Краснодарском крае — 26.
По данным МВД России, на Кубани в 2021 году за тот же период было зарегистрировано в два раза меньше аварий — 12.
В конце марта Верховный суд России признал электросамокаты транспортным средством, а их водителей участниками движения, которые обязаны соблюдать ПДД. В России за полгода зарегистрировали 370 аварий, в которых погибли 6 человек, 382 — получили ранения.
В пабликах Краснодарского края и сводках ГИБДД практически ежедневно появляются сообщения о происшествиях на дорогах с участием самокатов. Недавно Юга.ру писали, что вечером 31 июля в Краснодаре 19-летний самокатчик проехал на красный и устроил ДТП. Его увезли в больницу.
В Краснодаре на пересечении улиц Российской и Петра Метальникова молодой человек на самокате переезжал проезжую часть. Точно такая же история произошла на днях на пересечении улицы Мира и Седина.
В Сириусе таксист сбил женщину на самокате. Со слов очевидцев, она переезжала дорогу вне пешеходного перехода. Хотя по правилам должна была перейти по зебре.
В Новороссийске на проезжей части водитель легкового авто чуть не сбил мальчика на самокате. Водитель успел среагировать и увести автомобиль на соседнюю полосу. При этом сам мог попасть в ДТП. Ребенок переезжал проезжую часть вне пешеходного перехода.
Ранее Юга.ру рассказывали, что Краснодарский край занял третье место по числу ДТП по полисам ОСАГО. 30 июля Страховой дом ВСК опубликовал исследование. Аналитики выяснили, что за шесть месяцев 2022 года почти 10% происшествий пришлось на Москву, по 6% — на Московскую область и Краснодарский край.