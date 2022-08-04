Краснодарский край стал третьим в стране по числу ДТП с электросамокатами. Собрали истории из соцсетей

Научный центр безопасности дорожного движения опубликовал отчет о ДТП. Краснодарский край стал третьим в стране по количеству аварий с электросамокатами. Юга.ру собрали последние случаи из соцсетей



Кубань стала третьим регионом России по числу аварий при участии мобильного транспорта с электродвигателем (электросамокаты, сегвеи, гироскутеры, моноколеса) за 6 месяцев 2022 года. Об этом пишет издание «Коммерсантъ-Черноморье» со ссылкой на отчет Научного центра безопасности дорожного движения. Наибольшее количество аварий с электросамокатами в стране в этом году произошло:

в Москве — 94,

Санкт-Петербурге — 57,

в Краснодарском крае — 26.

По данным МВД России, на Кубани в 2021 году за тот же период было зарегистрировано в два раза меньше аварий — 12.

В конце марта Верховный суд России признал электросамокаты транспортным средством, а их водителей участниками движения, которые обязаны соблюдать ПДД. В России за полгода зарегистрировали 370 аварий, в которых погибли 6 человек, 382 — получили ранения.

В пабликах Краснодарского края и сводках ГИБДД практически ежедневно появляются сообщения о происшествиях на дорогах с участием самокатов. Недавно Юга.ру писали, что вечером 31 июля в Краснодаре 19-летний самокатчик проехал на красный и устроил ДТП. Его увезли в больницу.

В Краснодаре на пересечении улиц Российской и Петра Метальникова молодой человек на самокате переезжал проезжую часть. Точно такая же история произошла на днях на пересечении улицы Мира и Седина.