В 17 зарубежных городов можно будет улететь из аэропорта Сочи
Аэропорт Сочи расширяет программу международных полетов
Новая программа международных полетов стартует в аэропорту Сочи с 7 апреля. Рейсы в 6 государств по 17 направлениям будет выполнять авиакомпания «Россия».
Улететь можно будет в Турцию, Армению, Египет, Израиль, Казахстан и Узбекистан. Для этих маршрутов в Сочи будут базироваться 6 воздушных судов отечественного производства Sukhoi Superjet 100. В будущем их количество вырастет до 10.
Расписание рейсов. Билеты на них уже есть в продаже.
Армения:
Ереван — c 8 апреля ежедневно.
Египет:
Каир — с 7 апреля ежедневно.
Израиль:
Тель-Авив — с 7 апреля ежедневно.
Турция:
Стамбул — с 7 апреля 19 рейсов в неделю;
Анталья — с 7 апреля 14 рейсов в неделю;
Бодрум — с 22 апреля 3 рейса в неделю;
Даламан — с 22 апреля 2 рейса в неделю.
Узбекистан:
Ташкент — с 8 апреля ежедневно;
Самарканд — с 8 апреля 4 рейса в неделю;
Бухара и Фергана — с 7 апреля 3 рейса в неделю;
Ургенч — с 8 апреля 2 рейса в неделю.
Казахстан:
Нур-Султан — с 7 апреля ежедневно;
Актобе — с 7 апреля 3 рейса в неделю;
Алматы — с 8 апреля ежедневно;
Актау — с 8 апреля 3 рейса в неделю;
Атырау — с 9 апреля 2 рейса в неделю.
Напомним, что с начала «спецоперации» в Украине» на Кубани закрыты все аэропорты, кроме воздушной гавани Сочи. Запрет на полеты продлили уже в пятый раз. Сейчас он действует до 3:45 1 апреля.