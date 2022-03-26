В 17 зарубежных городов можно будет улететь из аэропорта Сочи

Новая программа международных полетов стартует в аэропорту Сочи с 7 апреля. Рейсы в 6 государств по 17 направлениям будет выполнять авиакомпания «Россия».

Улететь можно будет в Турцию, Армению, Египет, Израиль, Казахстан и Узбекистан. Для этих маршрутов в Сочи будут базироваться 6 воздушных судов отечественного производства Sukhoi Superjet 100. В будущем их количество вырастет до 10.

Расписание рейсов. Билеты на них уже есть в продаже.



Армения:

Ереван — c 8 апреля ежедневно.



Египет:

Каир — с 7 апреля ежедневно.



Израиль:

Тель-Авив — с 7 апреля ежедневно.



Турция:

Стамбул — с 7 апреля 19 рейсов в неделю;

Анталья — с 7 апреля 14 рейсов в неделю;

Бодрум — с 22 апреля 3 рейса в неделю;

Даламан — с 22 апреля 2 рейса в неделю.



Узбекистан:

Ташкент — с 8 апреля ежедневно;

Самарканд — с 8 апреля 4 рейса в неделю;

Бухара и Фергана — с 7 апреля 3 рейса в неделю;

Ургенч — с 8 апреля 2 рейса в неделю.



Казахстан:

Нур-Султан — с 7 апреля ежедневно;

Актобе — с 7 апреля 3 рейса в неделю;

Алматы — с 8 апреля ежедневно;

Актау — с 8 апреля 3 рейса в неделю;

Атырау — с 9 апреля 2 рейса в неделю.

Напомним, что с начала «спецоперации» в Украине» на Кубани закрыты все аэропорты, кроме воздушной гавани Сочи. Запрет на полеты продлили уже в пятый раз. Сейчас он действует до 3:45 1 апреля.