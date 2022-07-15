В Краснодаре жители микрорайона Гидростроителей выступили против сноса гаражей ради новой трассы

В Краснодаре для строительства Южного скоростного периметра необходимо изымать землю под гаражами в микрорайоне Гидростроителей. Жители с таким решением не согласны

В краснодарском микрорайоне Гидростроителей хотят построить новую трассу. Проекта дороги пока нет, но уже возникли проблемы. 14 июля жители города вышли на встречу с представителями мэрии и выступили против. Юга.ру пишут всю историю подробно. Новая трасса в микрорайоне. В 2019 году в мэрии Краснодара представили проекты строительства новых дорог и трамвайной линии. Самым масштабным стал Южный скоростной периметр. Это дорога длиной в 9,6 км от улицы Бородинской через Валерия Гассия до Старокубанской с двумя мостами в районе «Солнечного острова». Оттуда она пройдет по Воронежской с выходом на Адыгейскую набережную и Шевченко. Автомагистраль отразили в генплане города, который разрабатывал Санкт-Петербургский НИИ ПГ. В 2020 году на общественных слушаниях горожане задавали вопросы о новой трассе, но не получили конкретных ответов.

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Почему жители выступили против? Для строительства новой трассы администрация Краснодара возможно будет изымать земельные участки. Это стало поводом для беспокойства владельцев гаражей в ГСК №57. На встрече с представителями мэрии и журналистами 14 июля они заявили, что не согласны с решением о сносе гаражей. «Мы не против дороги, мы против того, что это делается за счет людей. Проблема заключается в том, что поднялся вопрос о фактически несогласованном с собственниками сносе ГСК. Кооператив является стационарным и имеет капитальные постройки, в которые были вложены больше деньги еще нашими родителями», — сказала одна из жительниц микрорайона Kub Mash. На встрече никакого решения не приняли. Председатель кооператива рассказал Юга.ру, что сотрудники мэрии объясняли горожанам необходимость дороги. По его словам, о строительстве дороги жители узнали несколько дней назад.