В Краснодаре жители микрорайона Гидростроителей выступили против сноса гаражей ради новой трассы
В Краснодаре для строительства Южного скоростного периметра необходимо изымать землю под гаражами в микрорайоне Гидростроителей. Жители с таким решением не согласны
В краснодарском микрорайоне Гидростроителей хотят построить новую трассу. Проекта дороги пока нет, но уже возникли проблемы. 14 июля жители города вышли на встречу с представителями мэрии и выступили против. Юга.ру пишут всю историю подробно.
Новая трасса в микрорайоне. В 2019 году в мэрии Краснодара представили проекты строительства новых дорог и трамвайной линии. Самым масштабным стал Южный скоростной периметр. Это дорога длиной в 9,6 км от улицы Бородинской через Валерия Гассия до Старокубанской с двумя мостами в районе «Солнечного острова». Оттуда она пройдет по Воронежской с выходом на Адыгейскую набережную и Шевченко.
Автомагистраль отразили в генплане города, который разрабатывал Санкт-Петербургский НИИ ПГ. В 2020 году на общественных слушаниях горожане задавали вопросы о новой трассе, но не получили конкретных ответов.
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Почему жители выступили против? Для строительства новой трассы администрация Краснодара возможно будет изымать земельные участки. Это стало поводом для беспокойства владельцев гаражей в ГСК №57. На встрече с представителями мэрии и журналистами 14 июля они заявили, что не согласны с решением о сносе гаражей.
«Мы не против дороги, мы против того, что это делается за счет людей. Проблема заключается в том, что поднялся вопрос о фактически несогласованном с собственниками сносе ГСК. Кооператив является стационарным и имеет капитальные постройки, в которые были вложены больше деньги еще нашими родителями», — сказала одна из жительниц микрорайона Kub Mash.
На встрече никакого решения не приняли. Председатель кооператива рассказал Юга.ру, что сотрудники мэрии объясняли горожанам необходимость дороги. По его словам, о строительстве дороги жители узнали несколько дней назад.
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Что говорит мэрия. В пресс-службе рассказали, что проект Южного скоростного периметра еще не утвержден. Документ скорректируют после общественных обсуждений, которые пройдут с 14 по 20 июля. Утвердить проект планируют в октябре.
Также там подтвердили, что проектом действительно предусмотрено изъятие участков под капитальными гаражами. При сносе собственникам обещают выплатить компенсацию за гараж и участок, если права на них зарегистрированы.
«В случае, если права оформлены исключительно на гараж, для дальнейшего изъятия участка под объектом, владелец будет иметь возможность пройти процедуру регистрации прав на земельный участок по так называемой «гаражной амнистии». Также при изъятии арендаторам компенсируют расторжение прав аренды с учетом существующих условий», — пояснили в мэрии.
Если прав на имущество нет, то его признают бесхозным и компенсацию выплачивать не будут. Также в пресс-службе отметили, что технические параметры новой трассы определят только во время проектирования.
Как писали Юга.ру, похожая проблема возникла у жителей переулка Новосельского. Там хотят снести несколько десятков домов, чтобы построить новую трамвайную ветку. Точное число участков, которое придется выкупать, станет известно после завершения разработки проекта планировки и проектно-сметной документации.