В краснодарском экоцентре «Собиратор» научат составлять травяные чаи

Краснодарский край

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  • © Фото Serhii_bobyk, freepik.com
    © Фото Serhii_bobyk, freepik.com

16 июля в Краснодаре пройдёт мастер-класс по созданию травяного чая

Экоцентр «Собиратор» пригласил краснодарцев познакомиться с растениями Крыма, создать и попробовать собственный травяной чай на благотворительном мастер-классе. Он пройдёт 16 июля в 14:00 на улице Одесской, 48Л. 

Ведущая — Яна Сущенко. Она уже несколько лет учится собирать, сушить и составлять фиточаи у травников Крыма, Подмосковья и Ярославской области. У Яны есть свой магазинчик, где можно купить травы, благовония и гидролаты. Чтобы сделать производство экологичнее, она повторно использует стеклянные флаконы для своих продуктов: любые ненужные баночки можно принести в «Собиратор», а экоцентр передаст их мастерице.

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Стоимость участия — 500 рублей. Все деньги пойдут на развитие экоцентра. Чтобы забронировать место, нужно внести оплату по QR-коду ниже и прислать чек в телеграме

Напомним, краснодарский экоцентр «Собиратор» заработал в мае 2021 года. Там учат гостей осознанному потреблению, продают бытовую химию на разлив в свою тару, принимают на переработку пластик, бумагу, стекло, металл и редкие фракции — блистеры от таблеток, кассовые чеки, тетрапак. Сейчас экоцентру особенно нужна помощь благотворителей. 

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В краснодарском экоцентре «Собиратор» научат составлять травяные чаи
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