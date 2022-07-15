В краснодарском экоцентре «Собиратор» научат составлять травяные чаи
16 июля в Краснодаре пройдёт мастер-класс по созданию травяного чая
Экоцентр «Собиратор» пригласил краснодарцев познакомиться с растениями Крыма, создать и попробовать собственный травяной чай на благотворительном мастер-классе. Он пройдёт 16 июля в 14:00 на улице Одесской, 48Л.
Ведущая — Яна Сущенко. Она уже несколько лет учится собирать, сушить и составлять фиточаи у травников Крыма, Подмосковья и Ярославской области. У Яны есть свой магазинчик, где можно купить травы, благовония и гидролаты. Чтобы сделать производство экологичнее, она повторно использует стеклянные флаконы для своих продуктов: любые ненужные баночки можно принести в «Собиратор», а экоцентр передаст их мастерице.
Лавандовые поля в Краснодарском крае и Крыму:
Стоимость участия — 500 рублей. Все деньги пойдут на развитие экоцентра. Чтобы забронировать место, нужно внести оплату по QR-коду ниже и прислать чек в телеграме.
Напомним, краснодарский экоцентр «Собиратор» заработал в мае 2021 года. Там учат гостей осознанному потреблению, продают бытовую химию на разлив в свою тару, принимают на переработку пластик, бумагу, стекло, металл и редкие фракции — блистеры от таблеток, кассовые чеки, тетрапак. Сейчас экоцентру особенно нужна помощь благотворителей.