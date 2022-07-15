В краснодарском экоцентре «Собиратор» научат составлять травяные чаи

Экоцентр «Собиратор» пригласил краснодарцев познакомиться с растениями Крыма, создать и попробовать собственный травяной чай на благотворительном мастер-классе. Он пройдёт 16 июля в 14:00 на улице Одесской, 48Л.

Ведущая — Яна Сущенко. Она уже несколько лет учится собирать, сушить и составлять фиточаи у травников Крыма, Подмосковья и Ярославской области. У Яны есть свой магазинчик, где можно купить травы, благовония и гидролаты. Чтобы сделать производство экологичнее, она повторно использует стеклянные флаконы для своих продуктов: любые ненужные баночки можно принести в «Собиратор», а экоцентр передаст их мастерице.