Сочи и Новороссийск стали самыми «зелеными» городами России

«Близость парков и лесопарков — один из ключевых показателей экологического благополучия города, на это смотрят жители, покупатели недвижимости, девелоперы и застройщики. Пандемия показала, насколько важными стали доступные места для прогулок, свежий воздух, возможность отвлечься от «домашнего офиса», — сказал управляющий партнёр Marketing Logic Дмитрий Галкин.

Для рейтинга выбирали города с населением более 50 тыс. жителей. Исследовалась доля зеленых насаждений, включая парки и скверы, национальные парки, леса, сады, расположенные на территории городов.

Аналитическая компания Marketing Logic составила рейтинг самых «зеленых» городов России. Его возглавил Сочи, на втором месте расположился Новороссийск, а Краснодар попал на 15 позицию.

В пресс-службе Новороссийска журналисту Юга.ру рассказали, что с 2019 года в городе высадили 9 тыс. 625 деревьев и кустарников. Предпочтение отдают белой акации, платану, ясеню, липе и каштану. При выборе породы кустарников учитывают особенности городского климата. Поэтому чаще всего среди них выбирают тамариксы, бирючину и можжевельник. Кроме того, летом высадили около 360 тыс. цветов. Это были тагетес, петуния, колеус, сальвия и циния.

При этом, городское издание Новороссийска «Наша газета» отметило, что жители города жалуются на отсутствие зелени.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в 2021 году в Краснодаре планировали высадить около 25 тыс. деревьев и кустарников. А осенью в городе высадили 150 тыс. цветов виолы и 50 тыс. луковиц тюльпанов и крокусов.