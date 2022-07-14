Сочи и Новороссийск стали самыми «зелеными» городами России

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Компания Marketing Logic признала Сочи и Новороссийск самыми «зелеными» городами РФ. В список также попал Краснодар

Аналитическая компания Marketing Logic составила рейтинг самых «зеленых» городов России. Его возглавил Сочи, на втором месте расположился Новороссийск, а Краснодар попал на 15 позицию.

Для рейтинга выбирали города с населением более 50 тыс. жителей. Исследовалась доля зеленых насаждений, включая парки и скверы, национальные парки, леса, сады, расположенные на территории городов.

«Близость парков и лесопарков — один из ключевых показателей экологического благополучия города, на это смотрят жители, покупатели недвижимости, девелоперы и застройщики. Пандемия показала, насколько важными стали доступные места для прогулок, свежий воздух, возможность отвлечься от «домашнего офиса»,сказал управляющий партнёр Marketing Logic Дмитрий Галкин.

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В пресс-службе Новороссийска журналисту Юга.ру рассказали, что с 2019 года в городе высадили 9 тыс. 625 деревьев и кустарников. Предпочтение отдают белой акации, платану, ясеню, липе и каштану. При выборе породы кустарников учитывают особенности городского климата. Поэтому чаще всего среди них выбирают тамариксы, бирючину и можжевельник. Кроме того, летом высадили около 360 тыс. цветов. Это были тагетес, петуния, колеус, сальвия и циния.

При этом, городское издание Новороссийска «Наша газета» отметило, что жители города жалуются на отсутствие зелени.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в 2021 году в Краснодаре планировали высадить около 25 тыс. деревьев и кустарников. А осенью в городе высадили 150 тыс. цветов виолы и 50 тыс. луковиц тюльпанов и крокусов.

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Сочи и Новороссийск стали самыми «зелеными» городами России
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