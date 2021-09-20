В Краснодаре высадят 200 тыс. цветов

Осенью в Краснодаре высадят 150 тыс. цветов виолы и 50 тыс. луковиц тюльпанов и крокусов

В рамках месячника по наведению санитарного порядка и благоустройства в парках, скверах, на магистральных улицах и транспортных развязках Краснодара высадят 200 тыс. цветов.

Как рассказали в департаменте городского хозяйства и ТЭК, помимо высадят еще деревья и кустарники, а также проведут восстановительные и уходовые работы, где это необходимо.