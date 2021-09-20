В Краснодаре высадят 200 тыс. цветов
Осенью в Краснодаре высадят 150 тыс. цветов виолы и 50 тыс. луковиц тюльпанов и крокусов
В рамках месячника по наведению санитарного порядка и благоустройства в парках, скверах, на магистральных улицах и транспортных развязках Краснодара высадят 200 тыс. цветов.
Как рассказали в департаменте городского хозяйства и ТЭК, помимо высадят еще деревья и кустарники, а также проведут восстановительные и уходовые работы, где это необходимо.
Цветы высадят на бульваре по улицам Красной, Северной, Фадеева, Мачуги, Красных Партизан, 40-летия Победы, Колхозной и Селезнева. Также цветы появятся в скверах Екатерининском, Дружбы народов, Жукова, Вишняковском и Чистяковской Роще.
Всего этой осенью работы по посадке цветов-двулетников проведут на 68 городских объектах. С учетом теплых погодных условий высадку тюльпаны и крокусов проведут уже в октябре, рассказали в пресс-службе мэрии.
Напомним, весной в Краснодаре высадили более 400 тыс. цветов-однолетников.