В Краснодаре высадят 200 тыс. цветов

Краснодарский край

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Осенью в Краснодаре высадят 150 тыс. цветов виолы и 50 тыс. луковиц тюльпанов и крокусов

В рамках месячника по наведению санитарного порядка и благоустройства в парках, скверах, на магистральных улицах и транспортных развязках Краснодара высадят 200 тыс. цветов.

Как рассказали в департаменте городского хозяйства и ТЭК, помимо высадят еще деревья и кустарники, а также проведут восстановительные и уходовые работы, где это необходимо.

Цветы высадят на бульваре по улицам Красной, Северной, Фадеева, Мачуги, Красных Партизан, 40-летия Победы, Колхозной и Селезнева. Также цветы появятся в скверах Екатерининском, Дружбы народов, Жукова, Вишняковском и Чистяковской Роще.

Всего этой осенью работы по посадке цветов-двулетников проведут на 68 городских объектах. С учетом теплых погодных условий высадку тюльпаны и крокусов проведут уже в октябре, рассказали в пресс-службе мэрии. 

Напомним, весной в Краснодаре высадили более 400 тыс. цветов-однолетников.

Благоустройство Краснодар

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