О том, что поля в Приморско-Ахтарском районе заполонила саранча сообщили в инстаграме «Знамя труда Тимашевск». На кадрах видео запечатлели сотни насекомых.

Портал «Южные дела» отметил, что отрождение личинок или их вылупление началось в конце мая. При этом наибольшее число азиатской перелетной саранчи заметили в станицах Приазовской, Степной, Свободной, хуторе Новопокровском и других городском поселениях.