Поля в Приморско-Ахтарском районе заполонила саранча

Краснодарский край

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В Приморско-Ахтарском районе 22 июня зафиксировали нашествие саранчи

О том, что поля в Приморско-Ахтарском районе заполонила саранча сообщили в инстаграме «Знамя труда Тимашевск». На кадрах видео запечатлели сотни насекомых.

Портал «Южные дела» отметил, что отрождение личинок или их вылупление началось в конце мая. При этом наибольшее число азиатской перелетной саранчи заметили в станицах Приазовской, Степной, Свободной, хуторе Новопокровском и других городском поселениях.

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Районная пресс-служба администрации объяснила Юга.ру, что такое явление наблюдается не первый год. Начальник отдела Артур Сляднев рассказал, что саранча обосновалась в плавневой зоне, так как насекомое любит питаться камышом.

«Потом она попадает на аграрные территории. Нам — органам местного самоуправления — запрещают травить саранчу в плавневой зоне, иначе прокуратура заведёт уголовное дело. В Таком случае травлей насекомого должны заниматься сельхозпроизводители. Они могут обрабатывать поля в пределах своих угодий», — пояснил он.

Сляднев добавил, что аграрии могут обработать поля один раз и после этого саранча вновь не появится на их территории. Завтра комиссия от сельскохозяйственного управление отправиться на места, чтобы оценить ущерб.

В случае нашествия саранчи необходимо оповестить об этом специалистов Россельхознадзора по номеру: 8(861)224-72-31 или 8(918)348-64-31.

Приморско-Ахтарский район Сельское хозяйство Экология

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Поля в Приморско-Ахтарском районе заполонила саранча
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