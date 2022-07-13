На реконструкцию гостиницы «Сочи-Плаза» дополнительно выделят 1,2 млрд рублей. Её должны были открыть к Олимпиаде 2014 года

С чего всё началось.

Гостиницу «Москва» построили по проекту 1969 года архитектора Иосифа Закова и открыли 10 декабря 1974 года. К XXI веку её номерной фонд уже не отвечал требованиям туриндустрии.

В начале 2011 года, после нескольких градостроительных советов, специалисты выбрали окончательный вариант проекта реконструкции. В мае того же года гостиницу закрыли и начали демонтажные работы.

В 2012 году ООО «Сочи-Плаза» получило кредит на реконструкцию бывшей гостиницы «Москва» в Центральном районе города. На ее месте к ноябрю 2013 года, в преддверии Олимпийских игр, планировалось открыть гостинично-торговый комплекс «Сочи-Плаза» под брендом Courtyard by Marriott.

Основным владельцем «Сочи-Плаза» с января 2018 года выступает АО «Фортеинвест». До этого с марта 2013 года компания принадлежала Combrink Property Holdings Inc, зарегистрированной на Виргинских островах (Великобритания). Её ранее связывали с «НББ-девелопмент», подконтрольной структурам братьев Ахмеда и Магомеда Билаловых. Первый был одним из руководителей ОАО «Курорты Северного Кавказа», а второй — председателем совета директоров ОАО «Красная Поляна».

В 2014 году госкорпорация «Олимпстрой» направила в суд иск с целью взыскать с инвестора «Сочи-Плаза» 101 млн рублей за срыв графиков строительства.

В июне 2019-го ВЭБ.РФ подала заявление о банкротстве ООО «Сочи-Плаза» в связи с наличием задолженности по кредиту.

Что происходит с гостиницей «Сочи-Плаза» сейчас.

В июле 2021 года отель выставили на торги за 2,1 млрд руб.

В марте 2022-го стало известно, что новым инвестором строительства «Сочи-Плаза» стала компания «ФМ-Консалтинг». 13 июля 2022 года на сайте ВЭБ.рф появилась информация, что арбитражный суд Краснодарского края утвердил мировое соглашение между ООО «Сочи-Плаза» и кредиторами. По его условиям должник предоставит необходимые поручительства и гарантии и завершит реконструкцию гостиницы в 2023 году. Дополнительные инвестиции в размере 1,2 млрд рублей предоставит уже упомянутый «ФМ- Консалтинг».

Основные строительные работы завершены в двух корпусах, ведутся отделочные. В итоге в эксплуатацию введут 340 номеров, 128 апартаментов и 8,5 тыс. кв. метров арендных площадей.

Как писали Юга.ру, в начале июня 2022 года сеть отелей Marriott International приостановила все операции на российском рынке. Журналистка Юга.ру позвонила в краснодарский Marriot, где ей ответили, что отель функционирует в штатном режиме и больше не является частью портфолио Marriott International.

В конце июня стало известно, что компания InterContinental Hotel Group решила покинуть российский рынок из-за военной спецоперации в Украине. В Краснодаре есть отель этой группы — Crowne Plaza Krasnodar, но закрываться он не будет.