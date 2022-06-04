Marriott объявил об уходе из России. Узнали, что будет с краснодарским отелем

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Никиты Ступникова
    © Фото Никиты Ступникова

Сеть отелей Marriott International приостановила все операции на российском рынке

3 июня сеть отелей Marriott International объявила о приостановке работы в России из-за «спецоперации» в Украине. Напомним, в марте компания объявила о закрытии офиса в Москве.

«Мы пришли к мнению, что ограничения, объявленные США, Великобританией и ЕС делают невозможным продолжать работу Marriott или франчайзинга отелей на российском рынке. Поэтому мы приняли решение приостановить все операции Marriott International в России», — сообщили в компании.

Журналистка Юга.ру позвонила в отель Marriot в Краснодаре, чтобы узнать, продолжает ли он работу. В службе размещения ответили, что отель функционирует в штатном режиме и больше не является частью портфолио Marriott International.

Как писали Юга.ру, в апреле перестал работать сайт отеля Marriott, а поисковик Google писал, что отель в Краснодаре закрыт навсегда. 

Краснодар Отели

Новости

В Краснодаре расскажут о сохранении природы и волонтерстве в WWF
Marriott объявил об уходе из России. Узнали, что будет с краснодарским отелем
На Кубани избили подростка из-за конфликта с одноклассницей
На Кубани в ДТП с рейсовым автобусом погибли 4 человека. Еще 15 пострадали
На Кубани снова не откроются аэропорты
Буквальная Вселенная: в Сочи полицейский пришел нести службу на остановке и залез на неё

Лента новостей

Реклама на сайте