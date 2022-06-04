Marriott объявил об уходе из России. Узнали, что будет с краснодарским отелем

3 июня сеть отелей Marriott International объявила о приостановке работы в России из-за «спецоперации» в Украине. Напомним, в марте компания объявила о закрытии офиса в Москве.

«Мы пришли к мнению, что ограничения, объявленные США, Великобританией и ЕС делают невозможным продолжать работу Marriott или франчайзинга отелей на российском рынке. Поэтому мы приняли решение приостановить все операции Marriott International в России», — сообщили в компании.

Журналистка Юга.ру позвонила в отель Marriot в Краснодаре, чтобы узнать, продолжает ли он работу. В службе размещения ответили, что отель функционирует в штатном режиме и больше не является частью портфолио Marriott International.

Как писали Юга.ру, в апреле перестал работать сайт отеля Marriott, а поисковик Google писал, что отель в Краснодаре закрыт навсегда.