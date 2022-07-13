Генплан Анапы, против которого выступали жители, стал лучшим градостроительным проектом

Напомним, генплан Анапы приняли 28 декабря 2021 года. Но местные жители были против него. Анапчане переживали, что их участкам поменяют категорию и они будут находиться в курортной зоне. А впоследствии участки отберут, а бизнес придется закрывать.

Кроме того, горожан не пустили на последнюю сессию слушаний по генплану. В соцсетях тогда было видео, как люди пытались попасть в здание, но с обратной стороны дверь держали сотрудники полиции. Мэр Анапы Василий Швец сказал, что при подготовке документа проводили встречи с жителями и общественные обсуждения.

Последние два года генпланы кубанских городов разрабатывают по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. Проектами занимается Санкт-Петербургский НИИ Перспективного градостроительства. Он разработал генпланы для Геленджика, где люди также выходили на протесты, Краснодара, Сочи, Горячего Ключа, Армавира.