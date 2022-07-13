Генплан Анапы, против которого выступали жители, стал лучшим градостроительным проектом

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Генплан Анапы получил золотую медаль академии архитектуры. Жители ранее просили не принимать градостроительный документ

Напомним, генплан Анапы приняли 28 декабря 2021 года. Но местные жители были против него. Анапчане переживали, что их участкам поменяют категорию и они будут находиться в курортной зоне. А впоследствии участки отберут, а бизнес придется закрывать.

Кроме того, горожан не пустили на последнюю сессию слушаний по генплану. В соцсетях тогда было видео, как люди пытались попасть в здание, но с обратной стороны дверь держали сотрудники полиции. Мэр Анапы Василий Швец сказал, что при подготовке документа проводили встречи с жителями и общественные обсуждения. 

Последние два года генпланы кубанских городов разрабатывают по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. Проектами занимается Санкт-Петербургский НИИ Перспективного градостроительства. Он разработал генпланы для Геленджика, где люди также выходили на протесты, КраснодараСочи, Горячего Ключа, Армавира.

Читайте также:

12 июля в пресс-службе краевой администрации рассказали, что генплан Анапы получил золотую медаль Российской академии архитектуры и строительных наук. Он стал победителем в номинации «Лучший градостроительный проект».

Генплан приняли на 20 лет. Его приоритетами стали социальная инфраструктура, санаторные и медицинские комплексы. Но сократили площадь многоквартирной застройки до 1,7 млн кв. м., тогда как прошлый генплан предполагал 8 млн кв. м.

Анапа Василий Швец Строительство

Новости

В Ейске проходит выставка старинных кирпичей
Генплан Анапы, против которого выступали жители, стал лучшим градостроительным проектом
В кинотеатрах Краснодара покажут фильм «Шербурские зонтики» 1964 года
В центре Краснодара 15 июля частично перекроют две улицы
В Краснодаре в запертом гараже нашли мёртвого мужчину. Подозреваемый прятался там же
В Сочи с волнореза смыло туристку. Пляжи на курорте всё ещё закрыты

Лента новостей

«Куснула — вообще не алло»
Вчера, 15:02
«Куснула — вообще не алло»
Репортаж с открытия «Вкусно — и точка» в Краснодаре
Криптография, шахматы и настольный теннис
11 июля, 17:02
Криптография, шахматы и настольный теннис
Как школьники со всей России поступают в Университетский лицей в Усть-Лабинске
Как открыть свою «Пятёрочку»
11 июля, 15:45
Как открыть свою «Пятёрочку»
Торговая сеть предложила предпринимателям франшизу

Реклама на сайте