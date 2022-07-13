В центре Краснодара 15 июля частично перекроют две улицы

Краснодарский край

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  • © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру
    © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру

В администрации Краснодара сообщили, что 15 июля будет ограничено движение по ул. Пушкина и участку ул. Рашпилевской

Чтобы организовать стоянку для гостей и депутатов ЗСК, освобождать улицы от автомобилей начнут 14 июля в 22:00.  Движение ограничат 15 июля в 6:00 по ул. Пушкина на участке от ул. Рашпилевской до ул. Красной, и по ул. Рашпилевской, на участке от ул. им. Пушкина до ул. Советской.  

В этот день в здании краевого парламента проведут сессию Законодательного Собрания Краснодарского края. Пленарное заседание станет последним для шестого созыва ЗСК.

В этот же день в Москве внеочередное собрание пройдёт в Государственной Думе. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что депутаты рассмотрят дополнительные инициативы. С 4 июля на рассмотрение Госдумы поступило 42 законопроекта, за две недели внесено в общей сложности 86 инициатив.

«Планируется рассмотреть инициативы правительства и депутатов по поддержке граждан и экономики», — рассказал Володин.

Ранее Юга.ру писали, что с 12 июля в Краснодаре из-за ремонта три трамвая изменили маршруты. А с 18 июля по 2 августа в Краснодаре будут ремонтировать трамвайные пути на пересечении ул. Коммунаров и ул. Советской. 

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