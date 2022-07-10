Из-за ремонта трамвайных путей в Краснодаре на две недели ограничат проезд для автомобилей через перекресток

Во второй половине июля в Краснодаре будут ремонтировать трамвайные пути на пересечении ул. Коммунаров и ул. Советской

По данным пресс-службы городской администрации, с 18 июля по 2 августа специалисты МУП «КТТУ» заменят рельсошпальную решетку на перекрестке ул. Коммунаров и ул. Советской. На это время переезд автомобилей через трамвайные пути ограничат. Сообщается, что на перекрестке установят информационные щиты со схемами объезда.

Ранее Юга.ру писали, что с 23 июля на пяти кварталах ул. Садовой в Краснодаре введут одностороннее движение для автомобилей. Новое правило затронет отрезок длиной пять кварталов — от Длинной до Новокузнечной. Из релиза пресс-службы мэрии следует, что изменения призваны «увеличить среднюю скорость движения трамваев, и, как следствие, повысить качество транспортного обслуживания населения».

Кроме того, с 25 июня до конца октября в связи с ремонтом канализационной трубы по улице Октябрьской на участке улицы Мира до Постовой временно изменят маршруты следования автобусов № 1, 3, 5, 9, 26, 44 и троллейбуса № 10. Как именно будет ходить перечисленный транспорт и где организуют временные остановки, читайте здесь.