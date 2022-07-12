В Краснодаре из-за ремонта три трамвая изменят маршрут

Из-за ремонта рельс 12-14 июля в Краснодаре три трамвая по вечерам будут ходить по другому маршруту

В Краснодаре 12-14 июля на перекрёстке улиц Железнодорожной и Дмитриевской Дамбы будут менять рельсы. Из-за этого трамваи № 4, 5, 8 изменят маршрут в вечернее время.

Последний вагон трамвая № 4 отправится из Комсомольского района в 22:04. В 22:27 он проследует по улицам Ставропольской и Садовой до конечной остановки на улице Декабристов.