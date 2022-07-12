В Краснодаре из-за ремонта три трамвая изменят маршрут

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Из-за ремонта рельс 12-14 июля в Краснодаре три трамвая по вечерам будут ходить по другому маршруту

В Краснодаре 12-14 июля на перекрёстке улиц Железнодорожной и Дмитриевской Дамбы будут менять рельсы. Из-за этого трамваи № 4, 5, 8 изменят маршрут в вечернее время.

Последний вагон трамвая № 4 отправится из Комсомольского района в 22:04. В 22:27 он проследует по улицам Ставропольской и Садовой до конечной остановки на улице Декабристов.

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В движении трамваев № 5 и № 8 изменения коснутся только рейсов, следующих от улицы им. Петра Метальникова в Восточное депо. После 22:30 вагоны направятся в депо по улице Садовой.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре частично ремонтируют рельсы и из-за этого трамваи по вечерам меняют маршруты. Кроме того, с 18 июля по 2 августа ограничат проезд для автомобилей на перекрёстке Коммунаров и Советской.

Краснодар Трамвай

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