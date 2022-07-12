В Краснодаре Сергей Лебеденко презентует политический триллер «(не)свобода», основанный на деле «Седьмой студии»

14 июля в краснодарском книжном магазине «Чарли» пройдет презентация романа «(не)свобода» — дебютного произведения журналиста, литературного критика и писателя Сергея Лебеденко.

В основу романа легло дело «Седьмой студии», беседы с участниками событий и воспоминания о работе судебным корреспондентом «Новой газеты» [приостановила работу 28 марта].

«Седьмая студия» — это театральная труппа Кирилла Серебренникова, в которую вошли студенты экспериментального курса школы-студии МХАТ. В 2017 году силовики обыскали квартиру Серебренникова и «Гоголь-центр», где он ставил спектакли. Режиссера задержали. «Седьмую студию» обвинили в хищении государственной субсидии — 129 млн рублей. Экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший генеральный продюсер и сам Серебренников получили условные сроки, а экс-начальница департамента господдержки Минкультуры Софья Апфельбаум — штраф.

На презентации автор расскажет о работе над романом и ответит на вопросы гостей.

«Это хороший политический триллер про Россию конца десятых с героями, которые сталкиваются с произволом власти и противостоят ему. Или они этот произвол осуществляют, но что-то идет не так, как обычно. Это роман про суды, который не скучно читать. Про поколение миллениалов, моих ровесников, которым обещали море возможностей, а получилась same old song», — так Лебеденко описывает книгу.

Презентация начнется 14 июля в 19:30 в магазине «Чарли» на Красной, 69. Вход бесплатный, но для участия нужно зарегистрироваться.

Этот день важен и для независимого магазина «Чарли» — он отпразднует четвертый день рождения в компании читателей, покупателей и краснодарского автора.

«Сергей из Краснодара, живет и работает в Москве, и встретить его дебютный роман здесь для нас — настоящий праздник», — объяснили в книжном.