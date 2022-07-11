В Краснодаре открылась художественная выставка «Мир дому нашему»

В экспозиции представлено более 80 живописных и графических произведений современных краснодарских художников — членов Российской академии художеств — и работы из фондов музея. Среди авторов Виталий Коробейников, Александра и Анатолий Отрошко, Алексей Паршков и многие другие.

Экспозиция дополнена этнографическими женскими костюмами Ольги Королевой и арт-объектами Дамира Кривенко. По словам пресс-службы музея, выставка демонстрирует современный арт-процесс от реализма до постмодернистских тенденций.

Экспозиция «Мир дому нашему» будет работать до 24 июля по адресу улица Красная, 15. Возрастное ограничение 12+.

Как писали Юга.ру, 9 июля в краснодарском Экоцентре открылась выставка художника Валерия Скрипченкова «Экологический коллаж».