Глава Дагестана извинился за призывника, который ударил памятник погибшим спецназовцам под Горячим Ключом

Сергей Меликов отреагировал на поступок солдата-срочника из Дагестана, который отрабатывал приемы борьбы на памятнике в честь погибших спецназовцев в Молькино

Ранее Юга.ру писали, что в Молькино солдат-срочник имитировал приемы борьбы на памятнике, который установлен в память о погибших спецназовцах. Действия молодого человека снимал на телефон его сослуживец. Запись появилась в социальных сетях одного из призывников, но позже ее удалили. Известно, что призывник, который попал на видео, является уроженцем Дагестана.

В пресс-службе Южного военного округа тогда сообщили, что привлекут нарушителей к дисциплинарной и административной ответственности. Также случаем заинтересовались в Главном военном следственном управлении СКР. Там сообщили о начале проверки против военнослужащего и его сослуживца. Им вменяют ч. 4 ст. 354 УК РФ «Публичное осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, с использованием информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети «Интернет», совершенное группой лиц по предварительному сговору».

11 января на сайте главы Республики Дагестан появилось сообщение, в котором говорится, что руководитель республики Сергей Меликов отреагировал на поступок кавказцев в 10-й отдельной бригаде спецназа ГРУ (базируется возле хутора Молькино под Горячим Ключом).

«С огромным сожалением и негодованием восприняли в Дагестане известие о недостойном поведении призывников с Северного Кавказа, в том числе нашего земляка, проходящих срочную службу в одной из воинских частей Южного военного округа. Осквернен один из символов воинской славы великой, многонациональной страны. Возможно, за этим безнравственным поступком стоит юношеское недопонимание того, чем можно шутить, а чем — категорически нельзя. Но, как бы то ни было, оправдания такому отношению к памяти защитников Отечества нет и быть не может», — сказал Меликов.