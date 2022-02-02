В Сочи оштрафовали граффитиста на 25 тысяч рублей. Ущерб от рисунков оценили в 263 тысячи рублей 60 копеек

В Сочи по уголовной статье за вандализм осудили местного граффитиста. За 10 дней он нарисовал шесть рисунков в разных частях города

Центральный районный суд Сочи оштрафовал 21-летнего граффитиста. Его обвиняли ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм, то есть порча имущества в иных общественных местах».

В суде выяснили, что молодой человек с 14 по 24 января успел нарисовать шесть граффити «на объектах городской инфраструктуры» в Центральном районе Сочи. Ущерб от его действий оценили в 263 тыс. рублей 60 копеек.

На судебном заседании самого уличного художника не было. Дело рассматривали при его отсутствии, но свою вину молодой человек признал.

«С учетом установленных фактических обстоятельств дела суд признал подсудимого виновным и счел необходимым назначить ему наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.