Из Москвы будет ходить новый рейсовый автобус в Геленджик

Из Москвы в Геленджик с 23 июля можно будет добраться на автобусе. Рейс будет курсировать один раз в неделю, сообщили в телеграме дептранса Москвы.

Возить пассажиров будет 44-местный туристический автобус с кондиционером, столиками и системами помощи при движении и торможении. За рулем автобусов будут водители «Мосгортранса». На рейсах их будет двое, чтобы сменять друг друга.

Из московского «Саларьево» рейс будет отправляться в 9:20 по субботам и прибывать в Геленджик в 16:20 в воскресенье. Билеты можно купить в кассах автовокзала или в мобильном приложении «Метро Москвы».