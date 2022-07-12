Из Москвы будет ходить новый рейсовый автобус в Геленджик

Краснодарский край

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  • © Фото Annie Spratt, unsplash.com
    © Фото Annie Spratt, unsplash.com

С 23 июля из Москвы в Геленджик начнет ходить рейсовый автобус

Из Москвы в Геленджик с 23 июля можно будет добраться на автобусе. Рейс будет курсировать один раз в неделю, сообщили в телеграме дептранса Москвы.

Возить пассажиров будет 44-местный туристический автобус с кондиционером, столиками и системами помощи при движении и торможении. За рулем автобусов будут водители «Мосгортранса». На рейсах их будет двое, чтобы сменять друг друга.

Из московского «Саларьево» рейс будет отправляться в 9:20 по субботам и прибывать в Геленджик в 16:20 в воскресенье. Билеты можно купить в кассах автовокзала или в мобильном приложении «Метро Москвы».

Как писали Юга.ру, с 1 августа из аэропорта Сочи в Анапу начнет ходить «Ласточка». Рейс будет курсировать ежедневно. А до конца августа из Краснодара в Анапу будудт ходить утренние «Ласточки». 

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