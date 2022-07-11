В Анапу из аэропорта Сочи начнет ходить «Ласточка»

С 1 августа «Ласточка» Адлер-Анапа будет ходить из сочинского аэропорта

«Ласточка» №830/829 Адлер-Анапа с 1 августа будет ездить до аэропорта Сочи. Она курсирует через Адлер, Хосту, Сочи, Дагомыс, Лоо, Лазаревское, Туапсе, Горячий ключ и Краснодар.

Поезд будет ходить ежедневно. Отправляться из аэропорта он будет в 12:48 и прибывать в Анапу в 21:23. Из Анапы рейс будет уходить в 5:30 и прибывать в аэропорт в 13:39.

Ранее между Краснодаром и Анапой запустили утренние «Ласточки». Они будут ходить до конца августа. В пути предусмотрены 9 остановок, а время в дороге составляет 2,5 часа.