Из Краснодара в Анапу будет ходить утренняя «Ласточка». Узнали и вечернее расписание
С 1 июля и до конца августа между Краснодаром и Анапой будут курсировать утренние «Ласточки». Раньше в расписании была только вечерняя электричка
С июля Северо-Кавказские железные дороги запускают из Краснодара в Анапу и обратно дополнительные электрички.
Из Краснодара поезд будет отправляться в 06:05 и прибывать в Анапу в 08:50. В обратном направлении состав тронется в 09:07 и прибудет в Краснодар в 11:44.
В пути предусмотрены 5 остановок на станциях: Афипская, Северская, Абинская, Разъезд 9 км, Варениковская.
В пресс-службе СКЖД отметили, что электрички будут курсировать каждый день, кроме 12, 13 и 15 июля, а также 2, 8, 23, 24 и 27 августа.
«Ласточки» полностью адаптированы для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями. Поезда оснащены системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, экологически чистыми туалетными комнатами, системами видеонаблюдения», — написано в официальном пресс-релизе ведомства.
На курорт каждый день ездит и вечерняя «Ласточка». Время отправления в 18:28 с вокзала Краснодар-1, прибытие в Анапу в 21:23. Этот рейс остается в расписании.
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