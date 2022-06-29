Из Краснодара в Анапу будет ходить утренняя «Ласточка». Узнали и вечернее расписание

Краснодарский край

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  • «Ласточка» © Елена Синеок. ЮГА.ру
    «Ласточка» © Елена Синеок. ЮГА.ру

С 1 июля и до конца августа между Краснодаром и Анапой будут курсировать утренние «Ласточки». Раньше в расписании была только вечерняя электричка

С июля Северо-Кавказские железные дороги запускают из Краснодара в Анапу и обратно дополнительные электрички. 

Из Краснодара поезд будет отправляться в 06:05 и прибывать в Анапу в 08:50. В обратном направлении состав тронется в 09:07 и прибудет в Краснодар в 11:44.

В пути предусмотрены 5 остановок на станциях: Афипская, Северская, Абинская, Разъезд 9 км, Варениковская.

В пресс-службе СКЖД отметили, что электрички будут курсировать каждый день, кроме 12, 13 и 15 июля, а также 2, 8, 23, 24 и 27 августа.

«Ласточки» полностью адаптированы для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями. Поезда оснащены системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, экологически чистыми туалетными комнатами, системами видеонаблюдения»,  — написано в официальном пресс-релизе ведомства.

На курорт каждый день ездит и вечерняя «Ласточка». Время отправления в 18:28 с вокзала Краснодар-1, прибытие в Анапу в 21:23. Этот рейс остается в расписании.

Ранее Юга.ру рассказывали, как добраться до Анапы и Геленджика, когда небо «закрыто». 

Анапа Краснодар Курорты и туризм

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