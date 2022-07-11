«ЮгСтройИнвест» досрочно сдал два литера в микрорайоне «Губернский»

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» устроила праздник для новоселов 10 и 12 литера микрорайона «Губернский»

В микрорайоне «Губернский» сразу два дома сдали раньше срока — 10 и 12 литеры. Группа компаний «ЮгСтройИнвест» организовала для новоселов яркий праздник с живой музыкой, стильной фотозоной, аниматорами, аквагримом и подарками от застройщика.

© Фото Анастасии Шашкиной, предоставлено пресс-службой СК «ЮгСтройИнвест»

© Фото Анастасии Шашкиной, предоставлено пресс-службой СК «ЮгСтройИнвест»

© Фото Анастасии Шашкиной, предоставлено пресс-службой СК «ЮгСтройИнвест»

В новых литерах — современные входные группы и холл, бесшумные скоростные лифты. В шаговой доступности — удобный паркинг. В квартирах выполнили качественную предчистовую отделку, провели все важные коммуникации. Из окон квартир 10 и 12 литера открываются отличные виды — новоселы смогут наблюдать красивые закаты, не выходя из дома.

© Фото Анастасии Шашкиной, предоставлено пресс-службой СК «ЮгСтройИнвест»

© Фото Анастасии Шашкиной, предоставлено пресс-службой СК «ЮгСтройИнвест»

© Фото Анастасии Шашкиной, предоставлено пресс-службой СК «ЮгСтройИнвест»

«Губернский» не зря называют семейный микрорайоном: во дворах новых домов оборудованы современные детские площадки с безопасным покрытием, игровыми комплексами, качелями и зонами отдыха для родителей.

Для маленьких жителей микрорайона застройщик создал увлекательную игровую среду, где дети смогут почувствовать себя взрослыми. Например, площадку автогородка оборудовали дорожными знаками, пешеходными переходами, автозаправкой, постом ДПС и даже полицейским участком. А в зоне для юных строителей есть башенный кран, скалодром, игровые экскаваторы и качели.

© Фото Анастасии Шашкиной, предоставлено пресс-службой СК «ЮгСтройИнвест»

© Фото Анастасии Шашкиной, предоставлено пресс-службой СК «ЮгСтройИнвест»

© Фото Анастасии Шашкиной, предоставлено пресс-службой СК «ЮгСтройИнвест»

Особое внимание застройщик уделил созданию социальной инфраструктуры. В микрорайоне уже работает школа на 1 тыс. 550 мест и два детсада — на 280 и 300 мест. Осенью откроет свои двери третий по счету детский сад-ясли ещё для трехсот малышей.

Для прогулок после рабочего дня как с семьей и питомцами недалеко от 10 и 12 литеров есть уютная аллея с лавочками и арт-объектами. Рядом с аллеей построили специальную закрытую площадку для выгула и дрессировки собак. Для любителей спортивного отдыха застройщик создал зоны для воркаута, крытый тренажерный зал, площадки, роллердром и памп-трек. Для прогулок с детьми в комплексе оборудовали современные площадки с безопасным покрытием.