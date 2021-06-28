В микрорайоне «Губернский» сдали в эксплуатацию новый литер

С 6-м литером компания «ЮгСтройИнвест» перешагнула отметку в 200 сданных домов, а «Губернскому» в день выдачи ключей новоселам исполнилось пять лет. Молодой район уже успел заявить о себе.

«У компании есть лозунг «Нас рекомендуют друзьям». У нас как раз такой случай: нам друзья посоветовали застройщика «ЮгСтройИнвест», в частности микрорайон «Губернский». После того как мы приехали и посмотрели сами, никаких сомнений у нас не осталось. Приобрели квартиру здесь», — поделился новосел Сергей Воинский.

6-й литер «Губернского» отличается от других домов своим внешним видом. Здесь использовали технологию вентилируемых фасадов. Рядом с домом построили памп-трек. Его площадь составляет 550 кв. метров, в него входит даже скалодром. На прилегающей территории для детей создана безопасная зона из прорезиненного покрытия с ограждением. Предусмотрены места отдыха.