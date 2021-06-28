В микрорайоне «Губернский» сдали в эксплуатацию новый литер
Семейный микрорайон «Губернский» вырос еще на один дом
С 6-м литером компания «ЮгСтройИнвест» перешагнула отметку в 200 сданных домов, а «Губернскому» в день выдачи ключей новоселам исполнилось пять лет. Молодой район уже успел заявить о себе.
«У компании есть лозунг «Нас рекомендуют друзьям». У нас как раз такой случай: нам друзья посоветовали застройщика «ЮгСтройИнвест», в частности микрорайон «Губернский». После того как мы приехали и посмотрели сами, никаких сомнений у нас не осталось. Приобрели квартиру здесь», — поделился новосел Сергей Воинский.
6-й литер «Губернского» отличается от других домов своим внешним видом. Здесь использовали технологию вентилируемых фасадов. Рядом с домом построили памп-трек. Его площадь составляет 550 кв. метров, в него входит даже скалодром. На прилегающей территории для детей создана безопасная зона из прорезиненного покрытия с ограждением. Предусмотрены места отдыха.
«От лица генерального директора Юрия Ивановича Иванова поздравляю новоселов и всю команду группы компаний «ЮгСтройИнвест» со сдачей этого прекрасного дома! Литер получился ярким и эффектным. Большое внимание уделили благоустройству — возвели современный памп-трек для любителей спорта. Он станет частью уникальной зеленой аллеи площадью 2 тыс. кв. метров, где наши новоселы смогут приятно провести время», — рассказал журналистам главный инженер компании «ЮгСтройИнвест Кубань» Виталий Иванов.
На территории «Губернского» работают два детских сада и школа на 1550 мест, есть благоустроенные аллеи с фонтаном и арт-объектами, роллердром, детские площадки, разработанные совместно с дипломированными психологами. В микрорайоне сегодня более 7 га зеленых зон. В этом году возле 6-го литера появится еще одна аллея со светящимися арками, качелями, эксклюзивными арт-объектами и скамейками с зарядными устройствами. Помимо этого, застройщик продолжает заботиться о социальной инфраструктуре микрорайона. Уже в этом году начнут возводить третий в «Губернском» детский сад на 300 мест с ясельными группами.
Группа компаний «ЮгСтройИнвест» 18 лет занимается строительством микрорайонов и социальной инфраструктуры в них. За годы работы было возведено более 200 домов и 20 социальных объектов в Краснодаре, Ставрополе, Ростове-на-Дону. Накануне компании присвоили федеральную награду Urban awards по итогам работы в этих городах.