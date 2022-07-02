Почти половина краснодарской улицы Садовой станет односторонней

Краснодарский край

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  • Угол улиц Садовой и Длинной в Краснодаре © Скриншот сайта Google.com/maps
    Угол улиц Садовой и Длинной в Краснодаре © Скриншот сайта Google.com/maps
  • Угол улиц Садовой и Новокузнечной в Краснодаре © Скриншот сайта Google.com/maps
    Угол улиц Садовой и Новокузнечной в Краснодаре © Скриншот сайта Google.com/maps

С 23 июля на пяти кварталах улицы Садовой в Краснодаре вводится одностороннее движение для автомобилей

Сегодня пресс-служба администрации Краснодара опубликовала предупреждение о том, что с 23 июля изменится схема движения личного транспорта на улице Садовой в Центральном округе города.

На отрезке в пять кварталов — о Длинной до Новокузнечной — движение легковых машин станет односторонним.

  • Схема движения частного автотранспорта по улице Садовой, которая вступит в силу 23 июля 2022 года © Пресс-служба администрации Краснодара, Krd.ru
    Схема движения частного автотранспорта по улице Садовой, которая вступит в силу 23 июля 2022 года © Пресс-служба администрации Краснодара, Krd.ru

Сообщается, что изменения призваны «увеличить среднюю скорость движения трамваев, и, как следствие, повысить качество транспортного обслуживания населения».

Стоит отметить, что ограничения касаются только личного автотранспорта. То есть, маршрутка №25 сможет как и раньше, ездить в обе стороны по Садовой на отрезке от Северной до Новокузнечной.

В дальнейшем аналогичным образом скорректировать организацию движения личного транспорта планируют на том отрезке улицы Кирова, по которому ходят трамваи.

Ранее мэрия предупреждала, что с 1 сентября будет запрещена парковка на значительном отрезке улицы Рылеева.

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