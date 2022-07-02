Почти половина краснодарской улицы Садовой станет односторонней

Угол улиц Садовой и Новокузнечной в Краснодаре © Скриншот сайта Google.com/maps

Угол улиц Садовой и Новокузнечной в Краснодаре © Скриншот сайта Google.com/maps

Угол улиц Садовой и Длинной в Краснодаре © Скриншот сайта Google.com/maps

Угол улиц Садовой и Длинной в Краснодаре © Скриншот сайта Google.com/maps

С 23 июля на пяти кварталах улицы Садовой в Краснодаре вводится одностороннее движение для автомобилей

Сегодня пресс-служба администрации Краснодара опубликовала предупреждение о том, что с 23 июля изменится схема движения личного транспорта на улице Садовой в Центральном округе города. На отрезке в пять кварталов — о Длинной до Новокузнечной — движение легковых машин станет односторонним.

Схема движения частного автотранспорта по улице Садовой, которая вступит в силу 23 июля 2022 года © Пресс-служба администрации Краснодара, Krd.ru