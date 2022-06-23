В Краснодаре на четыре месяца изменят маршруты автобусов и троллейбуса, которые едут через улицу Мира
В Краснодаре временно изменят маршруты следования автобусов № 1, 3, 5, 9, 26, 44 и троллейбуса № 10
Это связано с ремонтом канализационной трубы по улице Октябрьской на участке улицы Мира до Постовой. Работы будут вести с 25 июня до конца октября. На указанное время автобусы будут объезжать ремонтируемый участок.
Изменения маршрутов коснутся троллейбусов:
- № 1 «Автовокзал «Южный» — Мегацентр «Красная площадь» — улица Комарова»,
- № 3 «Микрорайон «Губернский» — автовокзал «Южный»,
- № 5 «Улица Командорская — автовокзал «Южный»,
- № 9 «Автовокзал «Южный» — Бальнеолечебница»,
- № 26 «Комсомольский микрорайон — автовокзал «Южный»,
- № 44 «Комсомольский микрорайон — автовокзал «Южный» .
При движении к автовокзалу «Южному» автобусы будут следовать по улицам Октябрьской, Мира, Рашпилевской, Советской, Кубанской Набережной, Оранжерейной, Индустриальной и далее по своим маршрутам. При движении к улице Северной они поедут по Индустриальной, Красина, Кубанской Набережной, Мира, Октябрьской и далее по маршрутам.
Для удобства горожан создадут три дополнительных временных остановки: вблизи улицы Красина, 3/3, напротив Кубанской Набережной, 52/1 и Октябрьской, 65.
Также изменится маршрут следования троллейбуса № 10 «Автовокзал «Южный» — кинотеатр «Аврора». Общественный транспорт будет ездить от улицы Северной по Рашпилевской, Калинина, Октябрьской, Северной и далее как раньше. Остановка на колхозном рынке станет конечной.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре временно изменится маршрут трамваев № 5 и № 8 в связи с ремонтом на пересечениях улиц Садовой и Дмитриевской Дамбы, Клинической и Механической.
Кроме того, до 14 июля на углу Дмитриевской Дамбы и Горького для проезда автомобилей закрыта как минимум одна из полос — тоже из-за ремонта.