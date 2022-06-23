В Краснодаре на четыре месяца изменят маршруты автобусов и троллейбуса, которые едут через улицу Мира

Это связано с ремонтом канализационной трубы по улице Октябрьской на участке улицы Мира до Постовой . Работы будут вести с 25 июня до конца октября. На указанное время автобусы будут объезжать ремонтируемый участок.

Изменения маршрутов коснутся троллейбусов:

№ 1 «Автовокзал «Южный» — Мегацентр «Красная площадь» — улица Комарова»,

«Автовокзал «Южный» — Мегацентр «Красная площадь» — улица Комарова», № 3 «Микрорайон «Губернский» — автовокзал «Южный»,

«Микрорайон «Губернский» — автовокзал «Южный», № 5 «Улица Командорская — автовокзал «Южный»,

«Улица Командорская — автовокзал «Южный», № 9 «Автовокзал «Южный» — Бальнеолечебница»,

«Автовокзал «Южный» — Бальнеолечебница», № 26 «Комсомольский микрорайон — автовокзал «Южный»,

«Комсомольский микрорайон — автовокзал «Южный», № 44 «Комсомольский микрорайон — автовокзал «Южный» .

При движении к автовокзалу «Южному» автобусы будут следовать по улицам Октябрьской, Мира, Рашпилевской, Советской, Кубанской Набережной, Оранжерейной, Индустриальной и далее по своим маршрутам. При движении к улице Северной они поедут по Индустриальной, Красина, Кубанской Набережной, Мира, Октябрьской и далее по маршрутам.

Для удобства горожан создадут три дополнительных временных остановки : вблизи улицы Красина, 3/3, напротив Кубанской Набережной, 52/1 и Октябрьской, 65.