Под Темрюком заказной автобус врезался в стоящую «Газель», которая перевернула «Тойоту»

На трассе А-289 Краснодар — Темрюк утром 10 июля произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, включая заказной пассажирский автобус

Утром 10 июля в сети появилось видео, снятое из салона автомобиля на трассе между Темрюком и хутором Белым. На нем видны сильно поврежденный спереди пассажирский микроавтобус и лежащий на боку перевернутый внедорожник.

По данным УГИБДД, автобус «НЕФАЗ», перевозивший семерых пассажиров, въехал в стоящую на обочине «Газель» дорожной службы, которую отбросило на проезжающий автомобиль Toyota. Последний от столкновения перевернулся и отлетел на обочину.

Как сообщила руководитель отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю Ирина Заватская, троим взрослым пассажирам автобуса на месте оказали медицинскую помощь.