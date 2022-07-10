Под Темрюком заказной автобус врезался в стоящую «Газель», которая перевернула «Тойоту»
На трассе А-289 Краснодар — Темрюк утром 10 июля произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, включая заказной пассажирский автобус
Утром 10 июля в сети появилось видео, снятое из салона автомобиля на трассе между Темрюком и хутором Белым. На нем видны сильно поврежденный спереди пассажирский микроавтобус и лежащий на боку перевернутый внедорожник.
По данным УГИБДД, автобус «НЕФАЗ», перевозивший семерых пассажиров, въехал в стоящую на обочине «Газель» дорожной службы, которую отбросило на проезжающий автомобиль Toyota. Последний от столкновения перевернулся и отлетел на обочину.
Как сообщила руководитель отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю Ирина Заватская, троим взрослым пассажирам автобуса на месте оказали медицинскую помощь.
В результате произошедшего обе полосы движения оказались практически перекрыты, проезд остался возможен только для одного направления по обочине.
9 июля Юга.ру писали о том, что в Хосте (Сочи) на трассе, ведущей в Адлер, произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса. Автобус столкнулся с внедорожником Lexus и каршеринговой KIA. А 8 июля на пятом километре автодороги Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная погиб 17-летний юноша, который пытался зацепиться за проезжающий большегруз, но сорвался.