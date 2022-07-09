В Усть-Лабинске 17-летний «зацепер» погиб под колесами грузовика

17-летний «зацепер» погиб 8 июля на пятом километре автодороги «Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная», сообщает «КоммерсантЪ».

В ГИБДД Усть-Лабинского района эту информацию подтвердили. А полиция уже ведет проверку по факту гибели молодого человека.

Согласно предварительной версии, подросток схватился за поддоны проезжавшего мимо большегруза Renault Premium, однако не удержался и через 200 метров сорвался на асфальт, после чего был раздавлен задними колесами большегруза. Источники «Коммерсанта» говорят, что погибший учился в Усть-Лабинском социально-педагогическом колледже.

Еще одно ДТП со смертельным исходом произошло 8 июля возле поселка Кирилловка под Новороссийском.