В Усть-Лабинске 17-летний «зацепер» погиб под колесами грузовика

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото с сайта pixabay.com
    © Фото с сайта pixabay.com

Усть-лабинский подросток погиб 8 июля на автомагистрали, попытавшись зацепиться за проезжающий большегруз

17-летний «зацепер» погиб 8 июля на пятом километре автодороги «Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная», сообщает «КоммерсантЪ».

В ГИБДД Усть-Лабинского района эту информацию подтвердили. А полиция уже ведет проверку по факту гибели молодого человека.

Согласно предварительной версии, подросток схватился за поддоны проезжавшего мимо большегруза Renault Premium, однако не удержался и через 200 метров сорвался на асфальт, после чего был раздавлен задними колесами большегруза. Источники «Коммерсанта» говорят, что погибший учился в Усть-Лабинском социально-педагогическом колледже.

Еще одно ДТП со смертельным исходом произошло 8 июля возле поселка Кирилловка под Новороссийском.

Дети ДТП смерть Усть-Лабинский район

Новости

Гранату нашли под старой «Газелью» в Краснодаре
Новороссийск и Геленджик на полдня остались без воды
В Усть-Лабинске 17-летний «зацепер» погиб под колесами грузовика
Самолет рейса Сочи—Омск экстренно сел в Уфе
В Джубге ночью загорелся аквапарк
В краснодарском Экоцентре впервые откроется художественная выставка

Лента новостей

«У нас много смертей среди кондукторов и водителей»
Вчера, 14:55
«У нас много смертей среди кондукторов и водителей»
Кто и в каких условиях работает в общественном транспорте Краснодара
Врач, главный герой фильма и художник‑благотворитель
7 июля, 07:55
Врач, главный герой фильма и художник‑благотворитель
Краснодарский реаниматолог пишет картины, чтобы спасать детей
В выходные на Кубани пройдут дожди, а температура поднимется до 38 °С
Вчера, 08:40
В выходные на Кубани пройдут дожди, а температура поднимется до 38 °С

Реклама на сайте